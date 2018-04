Gabilondo y Errejón insisten en que Ciudadanos apoye un gobierno de transición alternativo al PP

El portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha advertido de que tras la situación "difícil" en la que el PP ha dejado la Comunidad de Madrid hace falta "una alternativa, no solo un repuesto ni una reposición que vuelva a dejar las cosas como están", y ha instado a Cs a posibilitar que él sea presidente. "No basta con reciclar, hay que transformar Madrid".

Gabilondo, junto al secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha protagonizado un acto con jóvenes socialistas en el que ha criticado que Cristina Cifuentes argumentara que dimitía para evitar la llegada del PSOE a la Comunidad de Madrid, y ha considerado que "hay que ser un poco extremista para pensar que lo que proponemos es alarmante".

Ha insistido en que su intención de ser candidato a la investidura de la Presidencia de la Comunidad no es por prisa personal o del partido, "es urgencia, que es mucho peor", porque entiende que la ciudadanía "no puede aguantar más", ya que "con máster o sin máster, con Cifuentes o sin Cifuentes", Madrid "está políticamente paralizada".

Por eso ha pedido a Cs que no se empeñe en "apuntalar al PP", "que sus decisiones estén a la altura de sus proclamaciones" de querer regenerar la política madrileña, y que no tenga miedo a un gobierno socialista. "¿Cuál es la amenaza? ¿Que lleguemos nosotros, o que nosotros lleguemos?", se ha preguntado.

Gabilondo ha insistido en que no debe despreciarse a quien gobierne el año que queda de legislatura como si la interinidad fuera algo negativo, porque son doce meses en los que en los que quien gobierne lo hará "de pleno derecho y con todas las competencias. No será alguien secuestrado por las circunstancias y el tiempo".

Errejón: "Ciudadanos tiene que dejarse de fichajes improvisados y ponerse a lo importante, un gran acuerdo entre fuerzas políticas democráticas"

Por su parte, Íñigo Errejón, aspirante a liderar la candidatura de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha animado a Ciudadanos a apoyar la formación de un gobierno "de transición democrática" en la región que ponga fin al "bochorno" de las últimas semanas.

En declaraciones a los medios en su segundo día de campaña, Errejón ha visitado el mercado de San Antón acompañado de la diputada Tania Sánchez, donde ha saludado a un grupo de jubilados que protestaba para reclamar una subida de las pensiones. "Ciudadanos tiene que acabar con el sectarismo" de apoyar al PP, ha defendido Errejón, que ha recordado la coincidencia entre ambos partidos en materia de regeneración democrática, lo que hace posible un acuerdo a pesar de las diferencias.

"Tendríamos que poner de acuerdo (a ambas formaciones), por encima de siglas y por encima de colores para no prolongar lo que ha sido un mes bochornoso en la política madrileña", ha insistido, que ha terminado con la dimisión de Cristina Cifuentes. "Ciudadanos tiene que dejarse de fichajes improvisados y ponerse a lo importante, un gran acuerdo entre fuerzas políticas democráticas", ha subrayado.

Asimismo, ha insistido en que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tiene que renunciar "cuanto antes" a su escaño, porque este no es un lugar para "esconderse" de la justicia sino para representar a los ciudadanos. En cualquier caso y sobre los rumores de posibles candidatos a la presidencia de la Comunidad, ha argumentado que el PP no tiene un problema de candidatos, sino uno "estructural" porque "no les sale uno bueno", algo que en su opinión solo se puede resolver "pasando por la posición" para lograr su regeneración.

Errejón ha destacado su intención de "escuchar y recibir propuestas" durante la campaña a las primeras, como las del pequeño comercio, en un momento en que el crecimiento sostenible de la economía tiene que proceder de la mejora de los salarios.