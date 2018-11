Manuela Carmena: "No me quedaré en la oposición si no soy alcaldesa"

"Nunca me quedaría como líder de la oposición". Así de contundente ha sido la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, al ser preguntada en una entrevista en Telemadrid acerca de si se quedaría en el Ayuntamiento de Madrid como concejala de la oposición si no revalida su mandato en las elecciones de mayo de 2019.

"No, lo digo rotundamente. Con mi edad, con mi experiencia, quiero continuar los proyectos que no se han podido acabar" en el Gobierno, ha contestado la regidora. "Nunca me quedaría en la oposición, por supuesto que no", ha subrayado.

Carmena ha asegurado que solo piensa en la reelección y se compromete, siempre teniendo en cuenta su edad, a quedarse los cuatro años si renueva como alcaldesa, pero en ningún caso se quedará en la oposición si no revalida la Alcaldía. "Me comprometo a hacer todo lo que esté en mi mano", ha dicho la primera edil respecto a si acabará el mandato si repite. "Con la edad que tengo no tienes futuro sino presente y garantizo mi presente al cien por cien", ha añadido.

Es la primera vez que la regidora es tan clara ante esta pregunta. Cuando confirmó que optaría a la reelección el pasado 10 de septiembre dijo lo contrario. Respecto a quien será su número dos, la alcaldesa no ha querido asegurar a Marta Higueras como segunda de la lista pero sí ha dejado claro que quiere hacer su equipo: "No es razonable que me impongan a mi equipo", ha zanjado.

La regidora ha insistido en que quiere un equipo de ideas y de personas donde haya"poca vinculación con las siglas políticas". La alcaldesa ha querido volver ha desvincularse de Podemos y ha asegurado que las relaciones no han empeorado respecto a hace cuatro años porque siempre fue independiente de Podemos.

En este sentido, en su intención de desligarse de Podemos ha salido también mal parado Íñigo Errejón, candidato del partido morado a la Comunidad de Madrid. La alcaldesa ha dicho estar "muy fuera de esto" y no ha querido valorar su candidatura. "Cuando llegue las elecciones valoraré lo que tenga que hacer. Ahora no quiero estar en el debate político", ha zanjado la regidora.

Más peatonalizaciones

Manuela Carmena ha avanzado que el Gobierno municipal está considerando la peatonalización del eje Prado-Recoletos. Carmena avanza que el Gobierno municipal está considerando la peatonalización del eje Prado-Recoletos.

"Es posible (la peatonalización del eje Prado-Recoletos) porque ya lo estamos probando los domingos" con el cierre al tráfico, ha explicado. La regidora ha recordado que este punto de Madrid ha presentado su candidatura a Patrimonio de la Humanidad y que fue una peatonalización que ya quiso hacer el exalcalde Alberto Ruiz Gallardón (PP).

Poder judicial

Como magistrada, Carmena ha valorado el pacto frustrado entre PP y PSOE para renovar el Poder judicial y la dimisión esta semana de Manuel Marchena. La alcaldesa considera que "el presidente nunca se debe pactar" entre partidos políticos.

"Lo sigo ahora desde lejos pero también muy de cerca. El problema no es tanto el diseño sino la práctica. El presidente nunca se debe pactar. Fui consejera del poder judicial y elegimos al presidente que no se esperaba", ha recordado la primera edil.