El PP protege a su candidata en Madrid para amortiguar las críticas por sus polémicas

El PP cierra filas en torno a Isabel Díaz Ayuso, su candidata a la Comunidad de Madrid, ante el temor a que las polémicas generadas en torno a ella puedan salpicar su imagen y diluyan sus propuestas en la recta final de una campaña electoral decisiva para los conservadores en Madrid. El PP se asoma en poco más de una semana a uno de sus mayores retos: ser capaces de retener el Gobierno de la Puerta del Sol ante el avance de los socialistas el 28A con una candidata desconocida y sin experiencia.

"Necesitan atacarte. Tienes que acostumbrarte. No te lo ponen fácil. Nunca lo hemos tenido fácil", le dijo el secretario general, Teodoro García-Egea, en un mitin el pasado lunes. Los mensajes de respaldo se han reproducido también en redes desde que empezó la campaña con acusaciones de "fake news" y reproches a la oposición por no tener "ideas ni interés" y solo "criticar".

Seguimos #CentradosEnMadrid mientras la izquierda y sus altavoces están #CentradosEnElPP Hoy Sanidad, con propuestas para reforzar la mejor Sanidad de España. Veremos que hueco encuentran entre quienes piden campañas propositivas y luego ocupan espacio con ruido y anécdotas https://t.co/XGQ7MCJcmx — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) 16 de mayo de 2019

La misma Díaz Ayuso ha admitido este jueves que las polémicas generadas alrededor de sus opiniones han dejado "soterrado" su programa electoral. Y en el partido cunde en nerviosismo por que todo el trabajo realizado durante meses para colocar en la agenda y en los medios a una candidata nueva quede tapado por la "anécdota" y el "ruido". "Si se siguen haciendo vídeos y cortes para ridiculizarla puede que algunas personas, a las que no le llegan sus propuestas, se queden con una imagen de ella que no es", afirma Ana Camins, su número tres en la lista y actual secretaria de Familia del PP.

La candidatura asegura que en el PP están "todos a una" con Díaz Ayuso para sumar fuerzas alrededor del mismo objetivo: preservar la Comunidad. Es una posición unánime en el partido, asegura un consejero del gobierno madrileño. "No se ha cuestionado la decisión de Pablo Casado. La elección de Isabel está dentro de la línea de dar un salto generacional. Además, ella no es una recién llegada. Conoce bien el partido en Madrid", añade Ana Camins.

Algunos en el partido consideran que Díaz Ayuso no es la mejor oradora. O al menos no está a la altura de Pablo Casado o incluso José Luiz Martínez-Almeida, más acostumbrado al intercambio dialéctico como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Pero es una "persona accesible que conoce muy bien la estructura del partido y la estructura territorial de Madrid", afirman desde su candidatura, donde ponen en valor que Díaz Ayuso ha "recorrido" durante meses la mayoría de municipios de la Comunidad en una precampaña de actos de perfil bajo pero mucha calle.

"Cuando estás en primera división y tienes a todo el mundo mirando, corres el riesgo de convertirte en una parodia de ti misma", dice una persona que conoce bien el gobierno madrileño, y que considera que a Díaz Ayuso se le presupone, por algunas declaraciones, "menos potencial del que realmente tiene". La candidata ha hablado precisamente sobre este asunto en una entrevista este jueves: "Se intentan vender como meteduras de pata y empiezan una serie de dibujos como si estuviera confundida para dar a entender que no tengo conocimiento o capacidad de gestión cuando soy la única candidata que he tenido gestión en el Gobierno regional. He sido viceconsejera, diputada y portavoz del partido regional", ha defendido.

Una candidata viral

En las últimas semanas, Díaz Ayuso se ha convertido en la candidata más visible y también la más viral. Dijo que entraba en la primera línea de la política "sin complejos" y desde entonces no ha dejado de acaparar titulares. Su primera intervención larga y preparada como candidata, en un encuentro en el Café Siglo XXI quedó empañada por una equivocación que más tarde rectificó. "Me sorprende que la Fiscalía pida para la asesina del niño Gabriel tres años de prisión y para Cifuentes tres años y tres meses", dijo en un error involuntario que confundió la petición de la Fiscalía con la de la Defensa.

Después vino la propuesta, que defiende con firmeza, de tener en cuenta a los no nacidos para ayudas y títulos de familias numerosas; las declaraciones sobre que los atascos hacían de Madrid una ciudad "especial" y perderlos con Madrid Central suponía una pérdida de "identidad", su postura sobre que hablar de "empleo basura es ofensivo para que el está deseando tener ese empleo basura" o la defensa de un "tipo" de mujer que tiene un bebé "desde hace una semana y ya está emprendiendo por el mundo". Entre unas y otras declaraciones, la candidata acusó a la prensa de hacer "activismo político" contra ella y de mirarla con una lupa mucho más fina que al resto de sus rivales.

En el PP admiten que hay "vértigo" ante estas elecciones. En las últimas, los socialistas y Podemos se quedaron a solo un escaño de poder sumar para gobernar. Ahora, con las generales como viento de cola, el temor se ha disparado. "Hay gente que lleva 20 años en este partido y nunca se había sentido así ante una cita electoral. Antes prácticamente eran un trámite", admite un cargo de la Puerta del Sol, que asegura que la sensación es más bien "de desmovilización" porque "no hay avances ni mejoras en los resultados" del partido tras la llegada de Casado"."El punto de no retorno es que la gente ha perdido el miedo a no votar al PP", añade.

Debate sí o no

La candidatura enfrenta en los próximos días otra decisión que tomar: si exponer a Díaz Ayuso a un segundo debate organizado por Prisa el lunes, apenas unas horas después del de Telemadrid, al que sí asistirá. Fuentes del equipo más cercano aseguran que, pese a que El País y la Ser la han incluido en la lista de candidatos, aún no han confirmado su asistencia y barajan la posibilidad de no acudir. Díaz Ayuso ya expresó hace unas semanas en Twitter que solo iría al encuentro programado en la televisión pública, aunque este mismo miércoles dijo que ella accedía a ir a "todos los debates". "No ir sería una mala decisión. Como lo fue no acudir al acto en el Foro Empresarial de Madrid", opina un dirigente del partido.

Esta semana la candidata canceló a última hora un acto con los empresarios madrileños. Oficialmente por "problemas" de agenda. Sin embargo, el Foro emitió un comunicado horas después criticando el "desplante" y señalando cuál era el motivo, según su versión: que la candidata no aceptó que la prensa estuviera durante todo el coloquio. Fuentes de la candidatura justificaron que solo habían hecho "una sugerencia", que en ningún caso era una condición, para que los periodistas se salieran durante el encuentro con los empresarios para después convocar un canutazo con ellos a la salida.

Todos en el PP saben que el resultado estará muy "ajustado" y así lo asumen también desde otras candidaturas rivales. Los últimos días de la campaña pueden ser cruciales para capturar el voto indeciso. Y en el PP quitan hierro a los deslices de su candidata. "Beneficioso nunca es, pero como para determinar el voto... no creo que tenga tanto alcance", concluye un dirigente.