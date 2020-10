Aldea del Fresno, el pueblo confinado al que Ayuso se olvidó de avisar: "Si no llegamos a preguntar, estaríamos haciendo vida normal"

En Aldea del Fresno, un pueblo de apenas 3.000 habitantes a orillas del río Alberche, no salen de su asombro. Sus habitantes tienen prohibido salir de las fronteras municipales salvo para trabajar, ir a estudiar o hacer alguna tarea imprescindible desde este lunes, pero nadie en la Comunidad de Madrid avisó al ayuntamiento –gobernado por una coalición de independientes con el PP– de que formaba parte de las restricciones que el Gobierno regional mantiene en tres zonas básicas de salud para contener la pandemia. "Si no llegamos a preguntar, seguimos haciendo vida normal. Esto es un descontrol total", asegura la alcaldesa del pueblo, Maribel Hernández, en conversación con elDiario.es.

El origen del problema es que Aldea del Fresno, en el suroeste de la Comunidad de Madrid, comparte área sanitaria con el municipio vecino de Villa del Prado, a 10 kilómetros. Pero este hecho pasó inadvertido a la Consejería de Sanidad, que solo incluyó al segundo municipio en la orden que regula las restricciones pese a que, al estar en la misma zona básica de salud, afectaba a ambos. En este caso, la directora general de Salud Pública sí llamó a su alcalde, el socialista Héctor Ortega. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha tenido que publicar este lunes una rectificación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) para subsanar el error.

Ni el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, ni la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, supieron aclarar a la alcaldesa de Aldea del Fresno en la tarde del viernes si sus vecinos podrían salir el lunes del pueblo o no, según el relato de Hernández. El equipo municipal llamó a ambos. La rueda de prensa convocada por el Gobierno regional para aclarar las medidas ya se había producido. En ella nadie había mencionado a esta localidad. "Solamente quiero saber si Aldea del Fresno está confinada", le dijo la regidora a Andradas. "Tras titubear y unas horas de espera me dijo que sí, que había sido una errata", cuenta Hernández, convencida de que, si no hubiera sido por su llamada, nadie en la Consejería habría reparado en la situación. La comunicación oficial de que las restricciones afectaban al municipio fue recibida a última hora de la tarde a través de un correo electrónico. Unos minutos antes, la confirmación le había llegado de manera informal al teniente de alcalde, del Partido Popular.

Dos bandos y mucha confusión

Hernández publicó el viernes por la noche un bando dirigido a sus vecinos: "Ante este caos y las complicaciones que los vecinos y vecinas puedan tener [...] sin que aparezca siquiera orden de restricción para el municipio de Aldea del Fresno en el BOCM, nos hemos visto obligados a instar a que se revise el caso o se proceda a la corrección pertinente en el Boletín". El sábado tomó la decisión, tras hablar con la Policía Municipal, la Guardia Civil y Protección Civil, de no cumplir con la orden si no quedaba reflejado en el BOCM. A hora punta del lunes, nadie controló los movimientos de las salidas de los habitantes del pueblo. "A las 9:30 ya me avisaron de que estaba publicado y a partir de ese momento hemos informado y cumplido", expresa Hernández.

La corporación municipal quiere que Sanidad revierta las restricciones en el pueblo con el argumento de que el municipio –no la zona básica de salud, que tiene 1.335– no rebasa los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Los casos han pasado de 15 a 26 en una semana y la tasa acumulada en los últimos 14 días es de 916 contagios. La alcaldesa asegura que "están localizados y controlados". A primera hora del lunes han tratado sin éxito que les recibiera el consejero de Sanidad para instarle a que reconsiderara la decisión. La alcaldesa también ha enviado una carta a la directora general de Salud Pública, en la que asegura que Sanidad ha aplicado las medidas de forma "arbitraria" en la localidad. Una parte importante de la economía del municipio, defiende la regidora, está vinculado a las salidas de fin de semana. Está a 50 kilómetros del centro de Madrid.

La Comunidad de Madrid aplica desde el viernes por la noche la orden del Ministerio que obliga a restringir la movilidad en diez municipios de Madrid, incluida la capital. Pero en paralelo también ha decretado medidas para tres áreas sanitarias de localidades de menos de 100.000 habitantes que quedan fuera de la orden nacional. Dos ya las tenían desde hace dos semanas (Humanes y Reyes Católicos). Formaban parte de las 45 áreas sanitarias afectadas hasta que entraron en vigor las directrices nacionales. Villa del Prado, con dos pueblos afectados, es la única novedad. Estas restricciones regionales son casi iguales que las contempladas en la orden del Ministerio: se prohíbe salir del municipio salvo excepciones, se reducen los aforos al 50% y los bares deben cerrar a las 22 horas.

Al alcalde de Villa del Prado, sin embargo, Sanidad sí le comunicó en tiempo y forma que el municipio iba a quedar perimetrado. "Recibí la llamada de Elena Andradas a primera hora del viernes. Me dijo que la incidencia no decrecía y que Villa del Prado iba a entrar dentro de las restricciones. Me planteó que habían tomado la decisión y avanzó que se anunciaría en la rueda de prensa del consejero. Prefería, me dijo, que lo supiera para ir coordinando el dispositivo", cuenta el alcalde, Héctor Ortega, del PSOE. Rápidamente, Ortega contactó con Hernández. "Decido llamar a Aldea y me dicen que no han recibido ninguna comunicación así que entienden que ellos no están incluidos", relata a este medio.

Tras la rueda de prensa del consejero, Aldea del Fresno sigue sin recibir ninguna comunicación. Pero el nombre del municipio ya aparece en el diario ABC como uno de los pueblos afectados. A la alcaldesa no deja de sonarle el móvil. Al otro lado, vecinos confundidos a los que ella tampoco puede dar una respuesta. "Si la poca información que hay se descoordina estamos en un problema", considera el alcalde de Villa del Prado, cuyo municipio rebasa los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes y está entre las preocupaciones de la Comunidad de Madrid. El regidor justifica que el pueblo "ha tenido una población flotante durante el verano de 5.000 personas", casi el doble de los vecinos empadronados.

En Aldea del Fresno se publicaba un nuevo bando este lunes para aclarar el entuerto. "Informo a los vecinos de que deben respetar de forma obligatoria las restricciones a la movilidad establecidas por la Comunidad de Madrid".