Ayuso afirma que Podemos crea “chiringuitos parasitarios” a través de las mujeres para “victimizarlas”

Nuevo pleno bronco en la Asamblea de Madrid. Y esta vez con la resaca de la manifestación del 8M, que volvió a inundar las calles de Madrid, como telón de fondo. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso llegaba este jueves al parlamento con ganas de polemizar sobre feminismo e igualdad, después de que esta semana criticase la ley de paridad del Gobierno que su jefe de partido, Alberto Núñez Feijóo, atribuyó al PP europeo. Si Ayuso esta semana se mofaba de la ley trans para asegurar que tendrá paridad cambiando el nombre a sus consejeros –Enrique Ossorio por “Enriqueta Ossorio”, dijo– hoy defendía que Podemos crea “chiringuitos parasitarios” a través de las mujeres para “victimizarlas”.

“Ese chiringuito parasitario es el que ha creado Podemos también a través de las mujeres para victimizarnos cuando hemos llegado mucho más lejos sin ustedes y las feministas de toda la vida han llegado muchísimo más lejos, por cierto, dando ejemplos como el mío”, ha lanzado la presidenta. Y ha seguido: “Ustedes el feminismo ni lo dividen, parasitan en él. Victimizan a las mujeres y hablan por todas haciendo campañas bochornosas, como con esos anuncios que nos dicen hasta cómo tenemos que comportarnos en la cama a las mujeres”.

La portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, tomaba la palabra y le decía que su “desigualdad, mata”. “Decía que quería convertir a Madrid en la Florida de Europa”, comenzaba Jacinto. “Miami tiene los precios más caros de la vivienda y ha conseguido que en Madrid suceda exactamente lo mismo. Miami me lo confirmó pero esto no es ninguna gozadera”, ha ironizado Jacinto durante la sesión de control al Gobierno. “El feminismo está cargado de presente y futuro en esta región. Le tengo que recordar que los derechos LGTBI también son feminismo. Deje de bromear con las personas trans”, ha proseguido la portavoz de Unidas Podemos.

En el turno del PSOE, los ataques de Ayuso al feminismo y a la ley de paridad han continuado. “Yo desde luego no tengo porqué imponer la paridad. Yo no quiero ni picar en la mina, ni pescar, ni poner ladrillos, así que defiendo y le doy las gracias a los hombres que lo hacen”, ha asegurado Ayuso.

El portavoz del PSOE, Juan Lobato, sin embargo ha hablado de gestión y le ha recordado que sigue prometiendo cada ciclo electoral las mismas infraestructuras que nunca se hacen. “La gente está cansada del politiqueo de corto plazo y de que todo gire en torno a su estrategia electoral. No subestime la inteligencia de los madrileños”, le ha respondido Lobato. “Va a batir el récord Guiness de prometer en tres elecciones seguidas los mismos colegios y los mismos centros de salud. ¿No le parece que están estafando a los madrileños?”, ha lanzado el portavoz socialista.

Ya en su turno, la líder de Más Madrid ha afeado la mofa de Ayuso contra las personas trans y sus “chistecitos” al nivel “de cualquier matón o abusón”. “Usted es libre de que le gusten más o menos las leyes, el Orgullo, las personas trans... pero no le consiento, lo que no le vamos a consentir es que usted se ría de ellos, que se ría de los madrileños, porque usted no es Arévalo haciendo chistesitos de mariquitas. Usted es la presidenta de la Comunidad y todos los madrileños y una presidenta no insulta, no odia, no se burla y una presidenta guarda respeto o se va”, ha lamentado García durante la sesión de control.

“El chistecito de Enrique o Enriqueta está al nivel de cualquier matón o abusón que hace bullying en el patio de un colegio”, ha criticado la portavoz de Más Madrid, que ha defendido que “no solo es ridículo y miserable” sino que perseguirá a Ayuso durante toda su carrera. “Aprovecha y rectifique aunque solo sea para que usted no se dé vergüenza ajena a sí misma en el futuro”, ha terminado Mónica García.