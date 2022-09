Ayuso afirma que es necesario “recaudar para invertir en servicios públicos” mientras baja impuestos

El debate sobre política fiscal ha protagonizado una nueva sesión de control al Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Asamblea. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, conocida defensora de las rebajas fiscales indiscriminadas ha asegurado este jueves que “hay que pagar impuestos”. “Necesitamos sobre todo recaudar para invertir en servicios públicos, pero no para restarle fuerza a los ciudadanos”, ha asegurado para, acto seguido, presumir de que los Ejecutivos del Partido Popular en la región han aplicado 68 rebajas desde 2004, que han beneficiado principalmente a quienes más tienen y que han supuesto a las arcas públicas dejar de ingresar más de 60.000 millones de euros.

En la misma línea, la presidenta de la Comunidad se ha mostrado en contra del impuesto a las grandes fortunas avanzado este miércoles por el Gobierno central. “Considero que claro que hay que pagar impuestos y que por supuesto que la burocracia es necesaria, porque articula la administración de un país y se mantienen así sus servicios públicos, pero el exceso acaba siendo confiscatorio, un abuso, promueve la economía sumergida, acaba con las ganas de los ciudadanos de emprender y aunque a la izquierda no le guste el concepto, el riesgo es necesario”, aseguró. Ayuso habla de abuso en una región que solo en 2020 perdonó a 18.000 millonarios 992 millones por el impuesto de patrimonio.

“El riesgo mueve el mundo y no la dependencia de la administración”, aseguro a una pregunta de su propio grupo parlamentario, que le pedía valorar su política fiscal. “Las políticas van en ese sentido (de bajadas de impuestos), contrario a como avanza siempre el Gobierno de la Nación, que lo único que hacen es afectar a la Comunidad de Madrid y su prosperidad”. “Estamos en contra de andar jugando con anuncios de subidas de impuestos, de cambios en las reglas del juego, porque solo así se contrae la economía. Necesitamos mensajes claros, no inventar impuestos”, afirmó en relación al anuncio del Ejecutivo central de impulsar un impuesto temporal a las grandes fortunas, en la estela del gravamen a los beneficios extraordinarios de la banca y la eléctricas.

Ayuso ha tenido en esta ocasión un tono suave con la oposición. Ha mantenido las formas cuando la líder de Más Madrid, Mónica García, le advirtió que fomenta “a los parásitos fiscales”. O cuando el portavoz socialista, Juan Lobato, la acusó de un “fraude fiscal masivo a las clases medias de la Comunidad”. También, cuando Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, lamentó que “en su paraíso no entran todos”. Incluso, cuando su socia parlamentaria de extrema derecha, Rocío Monasterio, le dijo que su Ejecutivo “anuncia, pero no ejecuta”.

La líder de la oposición, Mónica García, ha acusado al Ejecutivo madrileño de que “no fomentan los paraísos fiscales, fomentan los parásitos fiscales”. García ha afeado a la presidenta el recurso contra el plan energético del Gobierno central que la Comunidad presentará la semana que viene ante el Constitucional. “Si vas con el recurso al Tribunal Constitucional a la caja del supermercado no te lo cambian por la cesta de la compra ni sirve para ahorrar dinero”, le ha afeado, mientras ha acusado a Ayuso de “buscar casito” y de ponerse “de rodillas frente a los millonarios”.

“Cada vez que manipule hablando de impuestos, ahí estaré yo para explicar su fraude fiscal masivo a las clases medias de esta Comunidad”, le ha dicho Lobato a la presidenta, ha quien ha vuelto a retar a un “cara a cara en materia fiscal”. “Donde usted quiera, aquí, en su Telemadrid, incluso con Carlos Alsina”, le ha propuesto. “Ahora que me habla de impuestos y lo hace con tanta soltura, vamos a comentar la siguiente frase”, le ha respondido Ayuso, para citar al expresidente José Luis Rodriguez Zapatero, que defendió hace 15 años la supresión del impuesto de patrimonio.

Lobato lleva meses queriendo confrontar con Ayuso su modelo fiscal que beneficiaría a las rentas bajas y medias en lugar de “regalar 992 millones a unos pocos cientos de multimillonarios a cambio ni de unas pequeñas migajas a más del 90% de la población”. “Cada millón de euros que regala es un peor trato en las residencias de mayores, un aumento de las listas de espera, menos profesores, menores ratos y menos plazas de FP”, ha afeado.

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea, Alejandra Jacinto, ha utilizado su intervención para coincidir con Ayuso en que “vivimos en un paraíso”, pero “de los suyos”: “En su paraíso entran los que tienen dinero para llevar a sus hijos a un colegio privado, pero no entran los que no tienen plaza en un colegio público de su barrio. Entran los que tienen escaparates en la milla de oro, entra usted que es amante de los atascos, entran los fondos buitres pero no entran las personas que no se pueden pagar el alquiler. En su paraíso entró Toni Cantó y no sabemos qué vio dentro, que se ha marchado. Usted tiene reservado el derecho de admisión y deja cada vez a más gente fuera”.