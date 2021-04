Ayuso arranca la campaña: "Invito a Sánchez a marcharse de La Moncloa cuando tenga los peores resultados del PSOE en Madrid"

La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha convertido las elecciones anticipadas del 4 de mayo en un duelo entre su gestión y la del Gobierno y así lo repite en cada intervención y en cada mitin. "Mi rival es Pedro Sánchez, sin ninguna duda", decía este sábado en una entrevista. Ya por la tarde, durante el acto de apertura de la campaña, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha insistido: “Invito a Sánchez a marcharse de La Moncloa cuando tenga los peores resultados del PSOE en Madrid”, ha asegurado, a pesar de que ella cosechó los peores resultados del PP en Madrid en 2019.

Arropada por el presidente del PP, Pablo Casado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del partido en Madrid, Pío García Escudero, Ayuso daba el pistoletazo de salida a una campaña electoral que solo ella decidió cuando convocó las elecciones anticipadas el 10 de marzo. Para el PP, el 4M es una cita en la que Ayuso se juega revalidar el mandato, algo que (casi) todas las encuestas dan por asegurado, aunque solo de la mano de Vox, un partido de extrema derecha del que Ayuso ya ha asegurado que si tiene oportunidad meterá en su hipotético futuro gobierno. El miedo en las filas populares es hasta qué punto los votos a Ciudadanos pueden ser decisivos para restar apoyo al bloque de derechas si estos no logran representación.

"Quiero apelar a esos socialistas y esos ciudadanos de la izquierda que aman su país y que no quieren que con el plan oculto, o ya no tan oculto, de la Moncloa les roben España por la espalda. No lo vamos a permitir desde Madrid”, ha dicho Ayuso apelando a los votantes del PSOE. Lo mismo que había hecho unos minutos antes Casado para decirles que en el PP tienen una "casa" porque "es un proyecto integrador, moderado, transversal, reformista, liberal, de futuro, de esperanza, de ilusión y ganador".

El PP daba así el pistoletazo de salida a la campaña desde la plaza Salvador Dalí en el distrito de Salamanca, una de sus apuestas seguras el 4M. Y a pesar de los datos de contagios que dicen que la región vuelve a estar en una situación crítica, la plaza repleta de terrazas llenas de copas, ha congregado a decenas de personas que han aplaudido cada ataque de la presidenta de la Comunidad de Madrid contra Sánchez.

"En Madrid después de un día sufriendo nos podemos ir a una terraza a tomarnos una cerveza y vernos con los nuestros, con nuestros amigos, con nuestra familia, a la madrileña; y elegimos dónde, a qué hora y con quién. Madrid se le escapa al Gobierno porque la libertad se escapa al socialismo y no digamos al comunismo", ha afirmado Ayuso para defender su gestión desde la región "con más víctimas", según ella misma ha reconocido, para a renglón seguido asegurar que eso le permite poder tomar sus decisiones frente a los demás. "Madrid es decir que yo tengo un sueño y quiero dirigirla a mi manera", insistía la presidenta.

Ayuso ha fijado su discurso en la Moncloa, a la que sitúa como su rival en estas elecciones. Fue la estrategia inicial cuando desde la Puerta del Sol, la presidenta madrileña convocó las elecciones anticipadas y acuñó el lema "socialismo o libertad". El aterrizaje de Pablo Iglesias como candidato de Unidas Podemos trastocó durante unos días esos planes y en esos primeras jornadas fue Iglesias la diana de todas sus críticas para lograr aglutinar el voto de la derecha. Sin embargo, Iglesias ya no está apenas en sus mítines. Solo durante un momento lo ha recordado para volver a relacionarlo con Venezuela: "Madrid es decirle no a Sánchez y no a Iglesias, y no digamos en los distritos y en los pueblos y municipios que se creen suyos. Decirle no es decirle no al camino que han emprendido en los gobiernos en aquellos países donde han estado gobernando como lo hacen aquí desde la opulencia, desde la prepotencia. Hay que decir no a tratarnos como un colectivo, a la sumisión", ha dicho.

Todos los que han intervenido este sábado han reivindicando que la victoria el 4 de mayo para el PP supondrá el trampolín de Pablo Casado a la Moncloa. "Votar a Ayuso es votar también a Casado porque será la única manera de acortar los plazos para que Pablo Casado llegue a la Moncloa y podamos empezar cuanto antes con un proyecto de recuperación de España", empezaba Almeida. "¿Quién se la jugó en 2019? Pablo Casado. ¿Quién fue el que dijo estas son las dos personas adecuadas? Pablo Casado. Por eso daremos el primer paso de gobernar en Madrid para gobernar España”, concluía el portavoz nacional del PP su intervención.

Casado recogía el guante del alcalde y para ahondar en la misma idea: “El 4 de mayo empieza el estado de alarma para el PSOE. Va a entrar en un estado de pánico”. Casado al igual que Ayuso, apelaba al voto socialista para lograr esa mayoría suficiente por la que Ayuso pueda gobernar "sin ataduras", ha dicho. “Si mandamos un mensaje de que uniéndonos el centro y la derecha frente al PSOE ganamos las elecciones y gobernamos con las manos libres, ese mensaje se podrá replicar a nivel nacional", ha terminado Casado su intervención.