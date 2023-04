Ayuso asegura que en 2021 solo incorporó a personas que “habían roto” con Ciudadanos hacía “muchísimo tiempo” pero es falso

El PP de Madrid con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza se ha lanzado a la caza de excargos de Ciudadanos para las listas a las elecciones municipales del 28 de mayo, según confirmaba la presidenta regional este lunes en un desayuno informativo y ratificaba este miércoles en una entrevista en la COPE. Paralelamente, la líder de Ciudadanos en Madrid presentaba este martes su lista para concurrir a los comicios en la que solo repetirán cuatro de los diez ediles del Ayuntamiento. La espantada tiene un claro destino: el PP de Madrid.

Ayuso ha asegurado durante su entrevista en la cadena radiofónica sin embargo que Ciudadanos “es un partido que está pasando una grave situación” y no le “parece de recibo ir al mercado de la compra de activos de ciudadanos para hacer daño”. “No me gusta”, ha insistido. Y ha añadido. “Tampoco lo hice en 2021, las personas que se incorporaron habían roto con el partido hace muchísimo tiempo”.

La realidad es muy diferente a la que cuenta la lideresa del PP de Madrid, que pone como ejemplo el nombramiento de Marta Rivera de la Cruz, “lo hice después de las elecciones, ha afirmado, pero se olvida que dos exdiputados de Ciudadanos –Malta Marbán y Sergio Brabezo–, ahora del PP, fueron incorporados en su lista del 4M al poco de la convocatoria electoral. También estuvo a punto de formar su lista Toni Cantó por imposición de la dirección nacional, aunque la justicia lo impidió al no estar empadronado a tiempo. Pero Cantó estuvo en la campaña del 4M junto a Ayuso y luego fue nombrado director de la Oficina del Español, un organismo de nueva creación.

“Si hay alguna incorporación que sea buena, ¿por qué no?”, ha explicado sobre la incorporación a las listas de esta cita electoral. José Aniorte, edil de Familia y Ángel Niño, de Innovación y Emprendimiento, están en las quinielas para pasarse a la lista del PP, mientras que la responsable de Deportes, Sofía Miranda, ha pedido el voto para el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

El alcalde de Madrid por su parte, también aireó hace unos días que había sido la propia Ayuso la que, tras sus coquetos con su partido, y ante la “situación crítica” que atraviesan, había abierto la puerta a que compañeros de su formación se presentaran conjuntamente con otras listas distintas a las de Ciudadanos para mantener los “valores” de Ciudadanos.

Ayuso ha adelantado que su lema electoral de cara al 28 de mayo será 'Ganas', porque “no hay nada más liberal” ya que “se tienen o no, no se pueden imponer”. La dirigente madrileña ha recordado que este eslogan fue el mismo con el que ganó las elecciones a la Presidencia de su partido en la Comunidad de Madrid en mayo de 2022.

“Este año mi lema va a ser 'Ganas', van a ser las ganas (...) Es la motivación para todo. No hay nada más liberal que las ganas, se tienen o no, no se pueden imponer. Quiero que la gente tenga ganas de vivir, ganas de ganar, porque además hay que ir a unas urnas con ilusión y alegría”, ha expuesto la mandataria regional, quien ha apelado a una participación “espectacular” similar a los comicios del 4 de mayo, cuando se marcó un 71% y los 'populares' rozaron la mayoría absoluta.