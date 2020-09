Ayuso asegura que los contagios en Madrid se están produciendo "entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso ha defendido este martes en la Asamblea de Madrid durante el Debate del Estado de la región que los contagios en Madrid que se están registrando en mayor medida en el sur de Madrid se están produciendo, "entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid" y "también "por la densidad de población de esos municipios". "Es una forma de vivir en Madrid, claro que sí", ha insistido la presidenta madrileña.

VÍDEO | Ayuso: "Los contagios se están produciendo, entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid"

La dirigente del PP bebe de un discurso elaborado este martes por Federico Jiménez Losantos desde los micrófonos de EsRadio que ha señalado a los "hispanos" como culpables de la expansión del virus en Madrid.

Ayuso ha dicho después que no pretendía señalar a nadie ante las críticas de la oposición a sus palabras: "No he hablado de un problema contra los inmigrantes, lo que está claro es que el virus se ceba con personas que viven más personas juntas en casas más pequeñas", ha argumentado la presidenta madrileña e insistía: "No he hablado de los migrantes de manera racista ni de un problema contra los inmigrantes". "No voy a entrar en provocaciones", se escudaba la dirigente popular ante el reproche por la afirmación que le ha hecho el portavoz adjunto de Unidas Podemos-IU, Jacinto Morano.

Al cierre del debate, Morano ha exigido a la presidenta que retirase esas palabras que "incitan al odio". "Le animo a que me lleve a los tribunales por si he dicho algo racista, y si no, olvídeme", le ha espetado Ayuso.

Las declaraciones de la presidenta madrileña se producen después de que este lunes negara que exista racismo en Madrid contra la comunidad hispana poniendo como ejemplo precisamente una agresión a una pareja en el Metro de Madrid. La dirigente popular acabó achacando esta violencia a las "drogas" y a la adicción a las nuevas tecnologías y no al racismo.