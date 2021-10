Ayuso asegura que hay 150.000 pisos vacíos en Madrid, incluido el suyo, porque los inquilinos "ocupan, son morosos y destrozan las viviendas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que el problema de la vivienda en Madrid no tiene que ver con los precios disparados de los alquileres sino con que a los propietarios de viviendas "no se les da confianza" y se acaban encontrando con ocupaciones, impagos y desperfectos en las viviendas si las sacan al mercado del alquiler.

"Hay 150.000 viviendas vacías que es una barbaridad, pero ¿por qué están vacías? Porque a los ciudadanos no se les da confianza", ha defendido y ha añadido que ella misma tiene un piso vacío que no saca al alquiler por lo mismo.

"Yo tengo una vivienda vacía y no se me ocurre ponerla en alquiler, porque cuando no me la ocupan, tengo a un moroso que no me paga y nadie me ayuda cuando no me destroza la casa, lo que hay que hacer es ayudar a que la gente le rente alquilar su casa", ha asegurado este miércoles en una entrevista en Telecinco.

"El problema de la vivienda no es nuevo, lleva más de 20 años en Madrid", ha dicho para compararlo con los botellones, otro problema que, ha dicho, "ha existido siempre".

En este sentido, Ayuso que se ha mostrado desde un principio contraria a la ley de Vivienda planteada por el Gobierno para sancionar a los tenedores de más de 10 viviendas que no las sacan al alquiler y plantea soluciones para las zonas tensionadas. Su Ejecutivo ya ha dicho que recurrirá la norma, sin conocer su contenido, ante el Constitucional y que en Madrid no se aplicará.