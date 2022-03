El consejero delegado de la EMVS dice en la comisión de investigación que no se contrató a nadie para espiar a Ayuso

La comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso ha comenzado este lunes sus trabajo en el Ayuntamiento de Madrid con la única comparecencia de Diego Lozano, consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), desde donde diversas informaciones publicadas en los medios de comunicación apuntan a que se intentó contratar a una agencia de detectives para que buscara pruebas de posibles irregularidades de los contratos sanitarios cerrados por la presidenta de la Comunidad de Madrid en plena pandemia y saber si favoreció a su hermano Tomás.

Lozano ha negado uno a uno a todos los portavoces de los grupos de la oposición, Más Madrid, PSOE, Vox y Grupo Mixto, y también al del PP y Ciudadanos -que preside este órgano de investigación- que desde esa empresa pública haya habido “ni un solo contrato”, ni siquiera “de carácter menor” para llevar a cabo ese encargo. “Si se hubiera intentado no habría pasado ni el primer control”, ha afirmado tajante.

A la comisión también estaban citados este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el aún presidente del PP, Pablo Casado; el ministro de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, Félix Bolaños; y los exministros del PP, Rafael Catalá y Alberto Ruíz Gallardón, que fue alcalde de Madrid. Pero todos han rehusado acudir a declarar, con lo cual la primera sesión ha durado poco más de una hora en la que los portavoces uno a uno, y de de mayor a menor, han ido preguntando al consejero delegado de la EMVS.

Lozano ha empezado su intervención relatando que supo por primera vez de esa trama el pasado 12 de enero, después de asistir a una reunión con el los integrantes del área de Vivienda, tras la cual, el presidente de la EMVS, Álvaro González, le pidió que se quedara junto con el jefe de Comunicación, David Fernández, que dejó su cargo poco después de que saltara el escándalo. A ellos se unió luego sorpresivamente el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. Y los cuatro se quedaron a solas. Allí fue informado de “los rumores” que había sobre ese supuesto encargo para espiar a Ayuso, “probablemente por el departamento de comunicación”.

A partir de mediados de febrero, en torno al día 18, es cuando comienzan las pesquisas internas para comprobar si todo eso era cierto, algo que ha negado una y otra vez Lozano, argumentando que no se hubiera podido contratar a una agencia de detectives “porque no está en su objeto social” de la empresa. Desde entonces, ha insistido: “Nos hemos abierto en canal, nos hemos desnudado enteros dando todo tipo de documentación y de informes después de conocer esos rumores”.

El número dos de la EMVS ha relatado que esos contratos “no existen”, negando su participación directa o indirecta en la trama. “Ese encargo lo podría haber hecho yo, pero no lo he hecho ni lo haría”, ha dicho. Además, ha insistido en que es “imposible” porque hay numerosos controles interno en la EMVS que tiene que cumplimentarse hasta que se les da el visto bueno. No obstante, ha dejado caer que pudiera ser que “alguien a título particular” podría haber acudido a esa agencia de detectives pero “pagándola de su bolsillo”, algo que es desconoce. “La EMVS no tiene nada que ver con esto”, ha zanjado.