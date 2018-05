Una sentencia anula la resolución que permitió la venta a un fondo buitre de 3.000 viviendas públicas del IVIMA

La justicia da un revés al traspaso de 32 promociones a Goldman Sachs-Azora en 2013 por parte de Ignacio González y abre la puerta a la reversión

Estima un recurso de una vecina de Navalcarnero y cancela su relación con el fondo buitre: su vivienda debe volver a ser pública, aunque aún cabe recurso

El fallo constata que el argumento de que las viviendas "no eran necesarias" no se respaldó con ningún informe y que la "enajenación masiva" no pasó por el Consejo de Administración de la empresa pública