Clásicos revisitados: Madrid reinterpreta a Radiohead, Pizarnik o Nosferatu en el Festival de Arte Sacro

El Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid arranca con la presencia destacada de diferentes compositores y artistas internacionales, dando pie a esta edición del 2022 que se celebra entre el 3 de marzo y el 8 de abril con 46 conciertos, 43 de ellos estrenos y 10 producciones propias.

En respuesta a su idea de combinar lo contemporáneo y lo antiguo, el festival ha aterrizado con sus múltiples propuestas de música indie, electrónica, flamenco, jazz o música antigua. Organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la programación del FIAS, además, incluye una especial extensión entre el 12 y el 24 de abril con un espectáculo teatral que se estrenará en el Teatro de la Abadía.

Asistir al homenaje por los 50 años de la muerte de la poeta argentina Alejandra Pizarnik a cargo de Delfina Cheb, al concierto del maestro de la armónica Antonio Serrano en el que reinterpreta a Bach desde el jazz, o escuchar la música compuesta por Raül Refree, a partir de la obra maestra del cinematográfico Nosferatu, de Murnau, son algunos de los regalos que depara el festival.

Algunos de estos conciertos y otros estrenos estas vinculados musicales, literarias e históricas que se celebran en 2022, como la conmemoración de los 100 años de la celebración en Granada del Congreso de Cante, que consagró el flamenco como música de culto, y de la conferencia pronunciada ese mismo año de 1922 por Federico García Lorca, El cante jondo, Primitivo cante andaluz, con el pianista Chico Pérez, y el de Víctor Cabezuelo líder de la banda indie de Aranjuez Rufus T. Firefly, acompañado de la baterista Gloria Maurel, el guitarrista Javier Martín y la cantaora madrileña Ángeles Toledano. Por su parte, Dorian Wood, de Estados Unidos, y la artista experimental Carmina Escobar recordarán a la cantante mexicano-estadounidense Lhasa de Sela, fallecida de cáncer a los 37 años.

De la mano del sello madrileño Subterfuge, el FIAS 2022 presenta otro singular estreno, Dover Came To Me 1997, protagonizado por la banda de punk, Featherweight, que reinterpretará un disco emblemático de la música indie en España y que ahora cumple 25 años, Devil Came To Me de Dover.

Por parte del jazz, vuelve a estar tan representado como es costumbre en el festival. Al encargo a Chico Pérez, se suman los estrenos de los nuevos discos de Marco Mezquida, presentando el disco ganador del Latin Grammy al mejor álbum de Jazz Latino. El público madrileño también podrá disfrutar de la presentación de la baterista y compositora Lucía Martínez & The Fearless. Y por último, otro especial: con motivo de los 25 años de la publicación de OK Computer de Radiohead, por el pianista y compositor David Sancho.

Entre el jazz y la música de Bach se encuentran el estreno de Harmonica Baroque Ensemble, del armonicista Antonio Serrano, que se ha unido en esta ocasión al clavecinista Daniel Oyarzabal, el violonchelista Josetxu Obregón y el tiorbista Daniel Zapico, pasando por los estrenos de autores como la artista franco-venezolana La Chica, Pablo Und Destruktion, Elena Setién, los músicos chilenos Emilia y Pablo, entre otros.

Como ya es habitual en el FIAS, se traerán a escena varios proyectos emergentes, en este caso, alemanes, con una presencia destacada hispana: La Réjouissance con Amarilis Dueñas; Gara Quartet y Guillermo Turina y repite el Protean Quartet tras su último concierto en el festival.

Por primera vez también se contará con la formación Exordium Musicae, dirigida por el violinista David Santacecilia, que recuperará dos obras sacras de José de San Juan (1685-ca. 1747). Y se presentarán dos nuevos proyectos: OBNI, dirigido por la violinista Miriam Hontana, y Thaleia, de la soprano Laura Martínez Boj y la chelista Ángela Lobato, que recuperan varias obras de la compositora María Antonia Walpurgis de Baviera (1724-1780), una de las mujeres más fascinantes del siglo XVIII, olvidada por la historiografía musical.

El FIAS 2022 se desarrollará en la capital de la comunidad en 10 escenarios: Teatros del Canal, Teatro de La Abadía, la Sala Cuarta Pared, el Centro Cultural Paco Rabal, la Basílica Pontificia de San Miguel, las iglesias de San Marcos, del Real Monasterio de la Encarnación y de San Millán y San Cayetano, la Capilla del Palacio Real y el Institut Français. El festival también llegará a siete municipios de la comunidad: San Lorenzo de El Escorial, Pozuelo de Alarcón, Parla, Becerril de la Sierra, La Cabrera, Rascafría y Collado Villalba.

Todo un festival ecléctico, abierto a cualquier clase de público que puede escuchar una pieza del siglo XVII, una composición de jazz, de electrónica o de flamenco en alguno de sus múltiples conciertos.