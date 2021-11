Elegir inmobiliaria para vender casa

Sacar al mercado un inmueble nunca es fácil. Las incógnitas e incertidumbres del mercado hace que los propietarios tengan muchas dudas a la hora de seleccionar a los profesionales adecuados para completar con éxito la transacción. Por eso es importante tener en cuenta varios factores tanto en el momento de plantearse la venta como para contratar una inmobiliaria de confianza que ayude en todo el proceso.

Lo más importante al principio es darse cuenta de que es fundamental la asistencia profesional en un proceso de tanta relevancia económica como el de vender un inmueble. Un particular puede afrontar este proceso solo, pero probablemente no obtendrá la máxima rentabilidad y pasará por situaciones que no controla. Si quieres evitarlo, vende tu casa con Remax y atiende a los errores más comunes que podrás evitar.

Por lo general, los particulares no conocen bien el mercado inmobiliario y les resulta difícil valorar adecuadamente su propiedad: no basta solo con mirar un índice de precios, cada casa es única y hay características que pueden hacer variar hacia arriba o hacia abajo su coste final: si tiene o no ascensor, la entrada de luz, la antigüedad de las instalaciones, las posibilidades de reforma... la lista es larga y los profesionales de las inmobiliaria cuentan con experiencia suficiente para fijar un precio ajustado y que responda a las derivas económicas del siempre cambiante mercado.

Los particulares tampoco están formados en técnicas de venta para convencer a posibles compradores de que la elección de su inmueble es la mejor que tienen disponible en el mercado. Los agentes inmobiliarios han pasado por numerosos cursos de formación para llevar a término las ventas, siempre que estas sean posibles. Además, conocen los canales de difusión que más consultan los posibles compradores y promocionan los pisos y casas de una manera profesional, con fotografías y materiales que pueden convencer más fácilmente a los indecisos.

A la hora de elegir inmobiliaria para vender tu inmueble es importante encontrar con profesionales que puedan hacer filtros de los posibles compradores, para ahorrar mucho tiempo en el proceso: del total de personas interesadas en un piso se pueden descartar los que realmente no van a presentar ninguna oferta por determinadas circunstancias que muchas veces solo son detectadas por el olfato de un buen agente de la propiedad.

Y, por último está todo el aparato legal y burocrático que es necesario conocer a la hora de afrontar una venta. Los profesionales conocen todos los pasos y procesos que se han de cumplir, desde las entregas de las notas simples hasta el cálculo de los impuestos y demás gastos que puede afrontar un posible comprador. Su asistencia en este punto es fundamental para despejar dudas, aportar certezas y acompañar con todos los documentos legales en el proceso de compraventa.