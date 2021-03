Más casos de coronavirus en once distritos de Madrid: consulta la evolución en la capital

La pandemia vuelve a estar en ascenso en medio Madrid. Más de la mitad de los distritos, hasta once, registran esta semana subidas en el número de positivos de coronavirus, según los datos publicados por la Consejería de Sanidad. Las subidas son muy ligeras todavía, aunque consolidan la tendencia detectada la semana pasada, en la que se frenaron los descensos prolongados que se iniciaron en febrero.

El coronavirus en Madrid: mapas y gráficos

Saber más

La incidencia media en la capital se queda esta semana en los 230 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 234 de hace siete días. La cifra está por debajo del nivel de riesgo extremo marcado por la Organización Mundial de la Salud, aunque se encuentra en riesgo alto y no lo abandonará hasta que no descienda de la tasa de 150, algo que a día de hoy y con la tendencia de los últimos días parece muy lejano. Madrid no alcanza esos datos desde el pasado verano.

Retiro, Salamanca, Centro, Chamartín, Fuencarral, Latina, Usera, Puente de Vallecas, Villaverde, Villa de Vallecas y Vicálvaro son los distritos en los que se registra más transmisión que hace una semana.

Esta es la evolución de los 21 que componen la capital desde el pasado mes de octubre:

El distrito que más incidencia presenta a día de hoy en Madrid es Vicálvaro (315), seguido de Barajas (287) y Chamartín (281). En total, siete distritos están por encima del riesgo extremo marcado por la OMS (la semana pasada eran seis) y catorce por debajo.

Ocho ZBS por encima de niveles de confinamiento

Desde este lunes, dos zonas básicas de salud (ZBS) de la capital están cerradas perimetralmente por alta incidencia de positivos, que la Comunidad de Madrid tiene fijado en 350 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Son las de Virgen de Begoña (Fuencarral) y Núñez Morgado (Chamartín). Según los últimos datos, otras tres áreas de salud están por encima del nivel de confinamiento: General Oráa (366), Argüelles (365), Vicálvaro-Artilleros (364), Puerta del Ángel (360), La Elipa (357), Valdebernardo (352).

La Consejería de Sanidad decidirá este viernes si confina a los habitantes de estos lugares durante la Semana Santa. Para hacerlo han de presentar cifras de incidencia superiores a 350 el próximo jueves y una tendencia al alza. No se descarta que otras zonas que no están en la lista puedan ser cerradas, como sucedió la semana pasada con las dos ZBS antes citadas.

Desde este viernes, la Comunidad de Madrid afronta también su segundo cierre perimetral para evitar la movilidad entre regiones en marzo. El objetivo es que no se repita un aumento de casos similar al experimentado después de Navidad, cuando se inició la tercera ola de la pandemia. El acuerdo fue tomado por las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad con el voto en contra de Madrid.