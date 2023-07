La promotora Vía Ágora cancela el contrato con el exdelegado de Urbanismo de Madrid por incompatibilidad

El fichaje de Mariano Fuentes por Vía Ágora se ha frustrado al poco de haber sido anunciado. La promotora inmobiliaria no contratará finalmente al exdelegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid debido a que era incompatible con la legislación que intenta evitar puertas giratorias, como ha admitido la propia empresa en un comunicado.

Mariano Fuentes, el concejal liberal que vendió parcelas, creó "pelotazos" y se fue de Madrid con los pisos en precios récord

Vía Ágora explica que la contratación, prevista para el mes de septiembre, infringiría la restricción recogida en el artículo 15 de Ley 3/2015 de la Administración General del Estado, que prohíbe la contratación de cargos públicos durante un periodo de dos años por parte de una empresa privada si ésta se ha visto afectada por sus decisiones. Algo que ya habían denunciado los partidos de la oposición.

Las razones de esta incompatibilidad hay que buscarlas hace casi dos meses, cuando con el delegado todavía en funciones, su área firmaba la cesión de cinco parcelas municipales durante los próximos 45 años a la empresa que había fichado a Fuentes. Cuatro días antes, el propio exconcejal había mantenido una reunión con el presidente de Vía Ágora, según su agenda pública.

Más Madrid anunció que denunciaría al exdelegado de Urbanismo al día siguiente de conocer la noticia. Su intención era llevar a la Fiscalía el caso para que abriera investigación sobre un contrato que estaba valorado en cerca de 9 millones de euros. El PSOE, por su parte, pidió a la Oficina contra la Corrupción municipal que abriera expediente por la aparente incompatibilidad.

Sin embargo, el alcalde de Madrid y su equipo defendieron en todo momento la legalidad de su nombramiento, a la vez que Almeida destacaba su “grandísimo trabajo” como concejal de Urbanismo. “Cualquier persona tiene derecho a retomar su vida profesional después del paso por la política”, llegó a afirmar antes de que la promotora inmobiliaria que le fichó haya rectificado su decisión.

“Vía Ágora quiere poner de manifiesto que ha cumplido en todo momento con la legalidad vigente y en particular con las reglas aplicables a los procedimientos de contratación a los que ha acudido, con plena sujeción a los principios de concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación”, explica la compañía.

Vía Ágora fue una de las promotoras beneficiarias de uno de los concursos más publicitados por el área de Desarrollo Urbano, la de la cesión de parcelas para la construcción y explotación de viviendas de alquiler a precio limitado durante los próximos 45 años. En concreto, la empresa en la que ahora trabajará Fuentes se llevó el tercer lote del concurso, compuesto por cinco parcelas que suman 8.649,17 m² de superficie, sobre las que podrá construir hasta 30.428,8 m² de viviendas y 1.400 m² de garajes.

Las parcelas están situadas en C/ Méndez Alvaro 36 (Arganzuela), C/ Barrilero y cruce de esta calle con C/ Seco (Retiro), C/ El Santo de la Isidra, 1 (Villaverde) y C/ Beasain, 45 (Usera). Por ellas Vía Ágora pagó 9.076.649,57 euros (IVA incluido) en concepto de cesión por el derecho de superficie para levantar los pisos y comercializarlos durante casi medio siglo. El acuerdo fue firmado el pasado 8 de junio, según el Portal de Contratación, cuando Mariano Fuentes ejercía como delegado en funciones, a pocos días de abandonar Cibeles. La adjudicación, sin embargo, se produjo a finales de marzo. Y se firmó definitivamente en junio.

Más Madrid: “La irregularidad era evidente”

“Nos parece que es de decencia democrática que no se consume esta puerta giratoria”, ha asegurado el portavoz de Más Madrid, Eduardo Rubiño, al conocer la cancelación del contrato de Fuentes. “Después de nuestra denuncia pública lo lógico es que una empresa no quiera mancharse por la falta de ética del exdelegado”, explicaba.

Rubiño también preguntaba a Almeida “qué tiene que decir ahora sobre la retirada de la oferta, porque el alcalde aseguró que todo estaba en orden”, pese a que “la irregularidad era evidente”.

Desde el PSOE también reclaman explicaciones al alcalde: “Advertimos que la puerta giratoria de Mariano Fuentes era un caso claro de conflicto de intereses”, señalaba su portavoz, Reyes Maroto. “Semanas después seguimos esperando a que Almeida de explicaciones sobre su exconcejal de Urbanismo”, ha escrito en su cuenta de Twitter.