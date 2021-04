VÍDEO | La campaña de la izquierda en cuatro discursos

Los tres partidos de izquierda apuran los últimos días de campaña con el objetivo de arrastrar el máximo de votos posibles para derrocar a Isabel Díaz Ayuso, una tarea muy complicada según lo que apuntan las encuestas. Los candidatos de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos están desplegando todas sus armas tanto en las redes como en los mítines, que han dejado intervenciones que aúnan su estrategia y sus mensajes en unas pocas frases, y algunas que se han vuelto virales en las redes sociales.

Más allá de la consigna del día, es habitual que Ángel Gabilondo -catedrático experto en metafísica- amenace con la filosofía en sus mítines, en los que suele citar a filósofos como Kant o Hegel. El candidato del PSOE es una rara avis en la política y, especialmente, en el enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso.

Esta fue una de sus reflexiones más virales durante un acto en Fuenlabrada el pasado 26 de abril justo después de que la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, a quien haría vicepresidenta económica si llega a la Puerta del Sol, denunciara las amenazas que recibió en una carta con una navaja ensangrentada.

Mónica García ha apelado en los últimos días de campaña a la movilización del sur y del este de la Comunidad de Madrid como única posibilidad de dar un vuelco a la mayoría del bloque de derechas. Desde Getafe, la candidata de Más Madrid pidió cinco días antes de las elecciones un voto “por cada vez que has dejado de ir al médico porque te daban cita en un mes” o por “cada vez que has salido a trabajar de noche y has vuelto otra vez de noche”. “Los que más necesitamos de la política tenemos que ir a votar”, zanjó.

El líder de Más País, Iñigo Errejón, está en un segundo plano en la campaña de Mónica García. Un actor secundario que acompaña a la candidata en algunos de los grandes actos pero que tiene su propia gira madrileña por los pueblos y los barrios. El diputado está replicando su estrategia en en el Congreso en la campaña hablando de asuntos que conectan con las preocupaciones básicas de las personas. Varios de ellos se han difundido a gran velocidad por las redes sociales, como este en Alcorcón el pasado jueves. “La desigualdad en la vida es fundamentalmente tiempo. Si cuando vuelves a casa tienes tiempo para hacer los deberes con tus hijos o no te da [...] Es si te duele una rodilla y tienes dinero para pagar un seguro privado o te pasas ocho meses sin dormir porque no sabes lo que será”.

Uno de los discursos más importantes de Pablo Iglesias en la campaña se produjo este jueves, en un acto en el Teatro José Monleón de Leganés, uno de los municipios del sur de Madrid donde el candidato de Unidas Podemos ha centrado buena parte de sus esfuerzos estas últimas semanas. En él intenta responder a quienes lamentan que las propuestas de los diferentes partidos han quedado sepultadas por el ruido provocado las insinuaciones de falta de veracidad que Vox ha lanzado sobre las amenazas de muerte hacia el propio Iglesias y miembros del Gobierno. Y a quienes sostienen que la dicotomía "comunismo o libertad", transformado luego en "democracia o fascismo", esconde las medidas concretas de los programas.

Pablo Iglesias sostiene en su discurso, que ha ido modificando en los últimos días hasta dar con la forma y el fondo que buscaba, que las políticas que el PP ha puesto en marcha en los últimos 25 años en Madrid "socavan las bases materiales" de la propia democracia. Es decir, que cuando se privatizan o infrafinancian los servicios públicos, como denuncia la izquierda que ocurre en la región, no se puede hablar de "libertad". Porque la "libertad" de la que habla Ayuso, defiende, no son otra cosa que los "privilegios" de los que más tienen. Y la democracia es, precisamente, convertir esos "privilegios en derechos para todos".