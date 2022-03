Villacís denuncia el “boicot” a la comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a Ayuso

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha anunciado este martes que su grupo volverá a llamar “a todas las personas que nos han dicho que no van a venir a rendir cuentas” en la comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a Ayuso, que arrancaba este lunes en el Ayuntamiento. “Vamos a volver a llamar a Ayuso, a Pablo Casado, al señor Egea, a Félix Bolaños, a Ruiz Gallardón y el señor Catalá”, a los que ha retado a que acudan “porque si no hay nada, que vengan a demostrárselo a todos los madrileños”.

A su juicio, todos los que se han negado a declarar están “boicoteando” con su actitud los trabajos de este órgano, que preside Ciudadanos. “Esta comisión está siendo boicoteada, se puede decir ahora abiertamente”, ha sentenciado Villacís después de haber respondido en el Pleno de Cibeles al Grupo Mixto que ha querido saber si está satisfecha con el “funcionamiento” de este órgano. “Estoy contenta con la comisión y su funcionamiento. Creo que gracias a esta presidencia se está desarrollando de una forma diferente, aunque no estoy contenta con los objetivos porque creo que esos no se están cumpliendo”, ha respondido al concejal Luis Cueto.

A la primera sesión, celebrada ayer lunes, solo acudió Diego Lozano, consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), desde donde se presupone que se ordenó ese espionaje a la presidenta regional, quien pese a ser la primera en haberlo denunciado se ha negado a acudir a declarar.

Villacís ha reconocido que después de escuchar el testimonio de Lozano sigue teniendo muchas dudas de que no se haya encargado ese intento de espionaje. La dirigente de Ciudadanos se sumaba así al enfado de los portavoces de la oposición que previamente habían mantenido con el alcalde de Madrid un rifirrafe por la trabas y “los palos” que está poniendo Almeida al desarrollo de la comisión.

“¿Si no había nada por qué la señora Ayuso salió diciendo que se la estaba investigando?” “¿Y si no había nada por qué el señor Casado apuntó a que había un expediente con respecto al hermano de la señora Ayuso?” “¿Y por qué el señor Egea sale apuntando lo mismo?”. “¿Si no había nada por qué el señor Carromero sale en todos esos papeles? ¿Y si no hay nada por qué ni Casado ni Egea ni Carromero ni el director de comunicación de la EMVS no están ya ninguno en sus puestos?”, han sido las preguntas que ha lanzado Villacís en su intervención en el Pleno. “Claro que hay y necesitamos averiguarlo”, ha sentenciado, visiblemente enfadada.

Villacís ha clamado contra esa “política de sillas vacías”. “Esta es una apelación a los partidos políticos. Es verdad que no tienen ellos la obligación de venir, pero sí la obligación moral de acudir”, ha proseguido, aunque reconociendo que nadie les puede obligar, solo “aconsejar a que vengan a rendir cuentas ante los madrileños”. “Es un desaire hacia los madrileños y una falta de respeto”, ha opinado. Después, ha reivindicado a Ciudadanos: “No somos un partido frívolo. No somos como el PP de Castilla y León”, ha dicho.

“Me avergüenzo de esta política barata que he visto hoy aquí”, ha reprochado la dirigente de Ciudadanos a diestra y a siniestra. Y a Luis Cueto, de Recupera Madrid, cuyo grupo no para de retarla a que impulse una moción de censura contra Almeida, le ha asegurado: “No, no me voy al PP señor Cueto, no todos somos como usted”.

Rifirrafe del alcalde con los portavoces de la oposición

Momentos antes, el alcalde y los portavoces de la oposición se enzarzaban entre sí a cuenta precisamente de la comisión de investigación. “No hay caso. Están haciendo ustedes el ridículo”, le ha espetado José Luis Martínez-Almeida durante el bronco Pleno municipal que se ha celebrando este martes en Cibeles, en el que tanto Más Madrid, como PSOE y el Grupo Mixto han pedido explicaciones al alcalde por las constantes trabas que está poniendo para que se esclarezca ese supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso que ella misma denunció.

Pero si ha habido un denominador común ha sido saber porqué dimitió Ángel Carromero. “Dígalo. Conocer los motivos de esa dimisión es abrir la puerta a la verdad”, le ha espetado al alcalde Rita Maestre, portavoz de Más Madrid. “¿A qué se dedicaba el señor Carromero? Desde luego, no era a coordinar la Alcaldía de Madrid. Era a 'aparatear', era a hacer trabajos de fontanería política, era a colocar miembros de las Nuevas Generaciones”, ha añadido después.

“Esta comisión a pesar de ustedes va a llegar al final y le pido que no haga coincidir su final de esta comisión con su final político”. “Ayuso dijo que la trama existía y ahora pide más sangre”. “Muera políticamente con dignidad”, le ha pedido a su vez la portavoz del PSOE, Mar Espinar.

Ante la presión, el alcalde se ha revuelto y ha acusado otra vez a los grupos de querer “armar el circo porque no hay absolutamente nada. No hay caso, por mucho que lo intenten, que quieran forzar todo, por mucho que tengan un impulso incontrolado”. “Como oposición, ustedes pueden seguir haciendo el ridículo”, ha manifestado. El alcalde de Madrid se ha agarrado a dos informes que según él acreditan que “no se ha podido demostrar” ninguna acción “irregular” o “sospechosa” de ningún empleado municipal: el que ha elaborado de la Comisión de Ética de la EMVS, y el realizado por la Oficina contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid, que pese a todo sigue sin encargar una auditoría externa para hacer esa investigación, como le ha recordado la oposición.

El regidor ha negado que esté obstaculizando los trabajos de la comisión y se señalado que a ella irá “cualquier persona con objeto a la relación de investigación” pero no aquellas que solicita la oposición “para un ejercicio de hostigamiento y acoso”. También ha dicho que se les enviará toda la documentación que han pedido, “salvo los que los informes jurídicos dicen que no se pueden enviar”. Maestre y Espinar le han reprochado que se han negado a facilitarles “los audios, ni los pagos, ni las agendas ni los registros” de personas que acudieron durante los meses claves a la empresa municipal de la Vivienda y Suelo.

El Grupo Mixto insiste en la moción de censura

El portavoz del Grupo Mixto, José Manuel Calvo -al que se presuponía que era los nuevos aliados de Almeida-, se ha unido al coro de críticas de los demás grupos, excepto Vox, cuyo portavoz ha apoyado al alcalde sobre el que ha dicho “no entender” para qué comparecía en este Pleno dado que la comisión de investigación la preside Ciudadanos y a su juicio es el que tendría que dar cuentas de los trabajos y sobre su desarrollo.

Calvo también se ha enfrentado al regidor: “Tiene la oportunidad de oro de demostrarlo que está ejerciendo de nuevo como alcalde”. “Si Carromero tampoco comparece, va a admitir su fracaso? ¿Va a poner su cargo a disposición de Villacís? ¿Va a dimitir?”, le ha preguntado. “Hoy podía haber demostrado que es alcalde pero sigue siendo el portavoz del PP, qué decepción”. Calvo, después ha vuelto a hacer un llamamiento a los demás grupos “para cambiar el Gobierno de esta ciudad”. “Consideremos la posibilidad seria y real de plantear una moción de censura”, ha invitado especialmente a la vicealcaldesa Begoña Villacís. “Los números dan de sobra. Podemos ponernos de acuerdo para limpiar el nombre del ayuntamiento”, ha afirmado.

Su intervención ha provocado una dura respuesta de Almeida. El alcalde ha acusado a Calvo de tener “ansia de poder” y le ha recordado su pasado en el gobierno de manuel Carmena. “No tuvieron la decencia ni la dignidad”. “Sigan con esta oposición. Pero cuando les necesitemos ahí estarán otra vez”, se ha mofado reprochándole que hablen de plantear una moción de censura “a una ciudad que ha crecido más que la media de todas España y ha traído mayor inversión”.