La campaña de Navidad en la que Melchor invita a los niños a jugar con muñecas y maquillaje para acabar con el sexismo

Un mensaje del propio Melchor dirigido a los niños y niñas que ya le están haciendo llegar sus cartas: "Especialmente para los niños, y no tanto para las niñas", apunta al inicio del vídeo. Y continúa, "muchos de vosotros a veces no nos pedís los regalos que os gustaría que os regalásemos, porque algunas personas piensan que son de niñas y que los niños no deben jugar con esas cosas. Al final, os da vergüenza y miedo que no nos parezca bien. Nos da mucha pena, así que os queremos decir una cosa: nosotros, los tres Reyes Magos, nunca pensamos en eso. Los niños pueden disfrazarse de princesa o de hada".

La iniciativa parte del Ayuntamiento de Terrassa, que con esta campaña, titulada "Carta als Reis Mags", pretende concienciar sobre el sexismo en los juguetes infantiles y desmontar los estereotipos de género que se transmite a los niños y niñas, especialmente con la carga de regalos que reciben en estas fiestas. Colores rosas, muñecas, casitas y cocinas para las niñas; barcos, aparatos tecnológicos, acción y colores vivos para los niños.

Hace unos meses, el Instituto de la Mujer presentaba el mayor informe sobre “Publicidad y campañas navideñas de juguetes: ¿promoción o ruptura de estereotipos y roles de género?”, y según los datos recabados, las niñas se relacionan en un 68% de los casos con arquetipos de belleza, un 35% con la figura de cuidadora, madre o esposa, y un 7% con el de heroína o guerrera. Para los niños, un 9% introduce el rol de padre, un 15% el de aventurero y un 33% el de guerrero. En el 60% de los anuncios destinados a niñas no aparece el soporte tecnológico, en el caso de los niños este porcentaje se reduce a un 26%.