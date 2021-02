"Llegué a una App pensando que iba a vender mi ropa, y encontré a hombres comentando mis fotos"

Carmen Matas, periodista, se hizo un perfil en una App de venta de ropa online, colgó algunas fotos probándose las prendas, y empezó a recibir comentarios de hombres opinando sobre su cuerpo: "Estupendo te queda", decía un usuario en relación a un bikini. "Qué pena das teniendo que decir cosas a una tía por una App de venta de ropa", le contestó Carmen. Desde entonces él se ha dedicado a compartir sus fotos en Forocoches, donde se refiere a ella en términos sexuales, y otros usuarios se han animado a participar del acoso a la periodista.

"Este sábado por la mañana amanezco con un mensaje de un chico que me dice que tenga cuidado porque han abierto un hilo en forocoches sobre mí. En realidad me contactó para prevenirme de que se estaban compartiendo mis redes sociales y que iban a ir a saco a por mí. Como yo no puedo entrar en Forocoches, me envió las capturas de lo que se estaba diciendo, y el asunto del hilo era: MELAFO a la que vende bikinis en Vinted".

Tío me escribe para opinar sobre mi cuerpo en una app de venta de ropa. Le mando a la mierda. Denuncio y bloqueo. Comparte el link de mi anuncio en bikini en Forocoches bajo el título "MELAFO", para denigrarme y fomentar el acoso hacia mí. Estamos rodeadas de MONSTRUOS. pic.twitter.com/DOsa5UCLiv — Carmen Matas (@Carmen_matas) 2 de febrero de 2021

"Me di cuenta de que en IG me empezaron a seguir muchos tíos y a dar like a un montón de fotos. Yo los quité de seguidores y lo dejé. No quería saber más porque estaba en shock, el domingo le pedí a este chico si me podía pasar capturas de lo que estaba hablando, porque no quería quedarme de brazos cruzados con cosas así". Cree que es un comportamiento reprobable pero "sin recorrido legal", por lo que decidió hacer una denuncia pública en Twitter para que, al menos "que la gente sepa a lo que estamos expuestas por hacer algo tan tonto como vender ropa". Lamenta que algunos comentarios vayan dirigidos a culparla a ella por exponerse "en bikini" en Internet.

"Ahora he visto que se están compartiendo las fotos en otro foro, que sí es público, y se están ensañando mucho más. Han sacado muchas cosas de mi vida profesional, como los artículos que escribo, los temas de los que hablo, me llaman feminazi". Ha escrito a la página para que se retire ese material, pero no ha recibido respuesta. Tampoco de la App de venta de ropa online, en la que ya ha reportado denuncias en numerosas ocasiones.