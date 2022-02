“Operación Feria”: la campaña machista de un gimnasio sevillano con una mujer que no puede cerrar su vestido de flamenca

El gimnasio sevillano Galisport ha lanzado una polémica campaña para ponerse en forma o, más bien, como se infiere de su cartel, perder peso. En esta ocasión el eslogan elegido es "Operación Feria" y el evento para el que hay que "preparar" el cuerpo es la Feria de Abril.

El cartel está protagonizado por una ilustración de una mujer que no consigue cerrar la espalda de su traje de flamenca y está acompañado por un gran letrero que advierte "Operación Feria 2022, aún estás a tiempo". La publicación de la campaña en redes sociales ha suscitado la indignación de las usuarias, por plantear que un cuerpo que no se ajuste a los cánones establecidos o no entrar en un vestido supone un problema.

El cartel ha sido compartido en su perfil de Instagram junto a un pie de foto que dice: "Tras dos años de espera, los sevillanos volvemos a tener la ilusión de pisar el albero y disfrutar de nuestra feria. ¿Estás preparado?, ¿te entra tu traje de flamenca o tu traje de chaqueta?, si no es así...¡aún estás a tiempo!". La imagen también se puede ver en las marquesinas de la capital andaluza.

El post de Instagram cuenta ya con más de 2.500 comentarios. En ellos, las usuarias de la red social han criticado que se ponga el foco en la pérdida de peso en lugar de la salud, han pedido la retirada del cártel y reivindicado que todos los tipos de cuerpo tienen derecho a ir a la Feria.

Ya la habíamos visto y creo que comentado. Es muy desafortunada. Hacer deporte para entrar en el vestido de la feria? Mejor hacer una actividad física sostenible y que te haga sentir bien, vistiendo tu cuerpo, no complaciendo a una talla. — Cómete el Mundo TCA (@cometeelmundo8) 31 de enero de 2022

No sé ni por dónde empezar a comentar vuestra basura de campaña, @Galisport_HClub.



Venimos de pasar una pandemia. Coger unos kilos es lo menos malo que nos puede haber pasado. Dejad de poner el cuerpo de la mujer en el punto de mira. Dejadnos en paz, joder pic.twitter.com/b6lrr61Mr0 — Ana Ordaz (@AnaOrdaz_) 30 de enero de 2022

Después de dos años de pandemia y sus efectos también para la salud mental, parece haber consenso respecto a lo desacertada que resulta esta campaña que se suma a la presión que tradicionalmente existe para que las mujeres estén 'perfectas' para este evento.

A pesar de que la promoción fue lanzada hace más de dos semanas, el gimnasio no ha retirado el cartel ni se ha pronunciado al respecto. Tras ser contactado por elDiario.es, se ha negado a hacer declaraciones, mientras que la campaña sigue disponible en su página web.