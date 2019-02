La Film Symphony Orchestra vuelve a Cartagena

La Film Symphony Orchestra (FSO) vuelve a Cartagena en 2019 con la segunda parte de su gira dedicada al compositor de la música de cine John Williams con un nuevo programa que llenará el Auditorio El Batel de los mayores éxitos del compositor.

En 2018 la orquesta interpretó varios temas tan memorables como los de Harry Potter y la piedra filosofal, La lista de Schindler o Tiburón, la FSO sube la apuesta con su Programa II, que ha incluido algunas de las bandas sonoras como E.T., Indiana Jones y el arca perdida, JFK, Memorias de una Geisha, Star Wars, La Terminal o El violinista en el tejado. Un viaje por la historia del cine acompañado de los comentarios del director Constantino Martínez-Orts.

El concierto agotó las entradas en la gran mayoría del Programa I, y fue SOLD OUT en Madrid, Valencia, Albacete, Alicante, Barcelona, y Las Palmas en los conciertos de esta segunda parte, FSO ha continuado en la misma línea. La orquesta liderada por el carismático Constantino Martínez-Orts, continuará su tour por toda la geografía española hasta mayo y por primera vez fuera de nuestras fronteras con dos conciertos en Oporto y Lisboa.

El espectáculo se completa este año con un nuevo vestuario que según la orquesta "rompe una vez más las convenciones de la música sinfónica y un sorprendente juego de luces que envuelve la escena de magia y color".

Cada año, FSO ha llevado su espectáculo un paso más allá. Este año, Jaime Guillem ha sido el encargado de confeccionar el revolucionario vestuario de la orquesta, que deja atrás el tradicional chaqué para sorprender al público con un nuevo y arriesgado look. Una vuelta de tuerca más en la presentación de la orquesta sinfónica que ha conseguido llenar los Auditorios de toda España de niños, gente joven, y público no tradicional. Los trajes, diseñados y confeccionados por el ex concursante de 'Maestros de la costura', contienen, en palabras del diseñador, "elementos que confieren el espíritu de la fuerza y el estilo "guerrero", inspirados en varias fuentes de diferentes tiempos y culturas, desde los guerreros del Xian a películas como los juegos del hambre o Matrix, incluso pasando por algunos dibujos animados como Dragon Ball". En definitiva, según la orquesta el vestuario consigue un "efecto dinámico, impactante y rompedor".