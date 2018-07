Morcheeba inicia su gira por España en La Mar de Músicas

No hay sesión chill out donde no suene una de sus canciones. Pocos grupos como Morcheeba han brillado tanto desde mediados de los años noventa, cuando surgieron, en la escena del trip hop. Tras algunas rupturas y reencuentros entre los hermanos Godfrey y Skye Edwards vienen a La Mar de Músicas a presentar 'Blaze away' mañana sábado 21 de julio, disco que se lanzó el pasado 1 de junio y que se presenta en Cartagena por primera vez en España. Además de Morcheeba en los escenarios del festival actuará Whomadewho, Kokoko!, Elkin Robinson y Cory Henry.

El nuevo álbum de Morcheeba tiene la mezcla característica de influencias de trip hop, blues psicodélico y soul downtempo. Sus composiciones siguen transportándonos a parajes exóticos tan característicos de la banda. Su ADN sigue siendo ese downtempo atravesado por surcos de trip-hop, dejes africanos, y riffs de guitarras y sonidos de sitar coronados por la voz íntima de Skye. Una banda muy personal, difícil de clasificar y que con el paso de los años ha conseguido hacerse un hueco en el corazón de sus seguidores, aportando a partes iguales un profundo pozo de melancolía y otro de optimismo.

Los daneses WhoMadeWho, el primer grupo del Especial Dinamarca que actuará el festival, se han convertido en uno de los grupos de electrónica más queridos en nuestro país gracias a sus grandes directos en salas y a su presencia en festivales, con directos muy divertidos y sobre todo bailables. Formados en 2003, son unos pioneros en lo que hoy conocemos como indie de baile o electro indie.

El trío danés está formado por el bajista y cantante Tomás Hoffding (procedente del rock underground escandinavo), el batería Tomas Barfod (Dj y productor de techhouse), y el guitarrista Jeppe Kjellberg (reconocido músico de la escena avant-garde de Nueva York). De tal mezcla de géneros e influencias solo podía salir algo explosivo y así ha sido. Sonido electrodisco y 100% bailable con influencias de las cuatro últimas décadas pero también futurista, trasgresor y experimental al mezclar beats con instrumentos como el oboe, el fagot o hasta unas castañuelas. A todo esto hay que añadirle que son la banda preferida de Daft Punk y LCD Soundsystem, que admiran a The Rapture o que gente como Erol Alkan y 2manyDJs los incluyen en cualquiera de sus sesiones.

Cory Henry en el Patio del Antiguo C.I.M.

Cory Henry, figura explosiva del funk moderno, viene a Cartagena con una de las recetas de jazz, gospel y rhythm & blues instrumental más estimulantes de los últimos tiempos y con uno de esos grupos, The Funk Apostles. Cuesta todavía explicarse cómo este intérprete de Hammond B-3, que creció en el mundo del gospel cantando y tocando el órgano en las iglesias siendo un niño, acabó trabajando para Kenny Garrett y Robert Glasper, y produciendo discos de Bruce Springsteen, Erykah Badu o The Roots. Henry es el teclista de Snarky Puppy, grupo que actualiza el soul instrumental como nadie hoy en día y al que ya hemos visto por el Cartagena Jazz Festival.

Un músico que está asombrando al mundo con su capacidad de renovación del R&B instrumental, un organista capaz de entusiasmar a todos los públicos con su Hammond. Es además un prestigioso productor que ha trabajado con algunos de los artistas más destacados del momento, entre ellos Bruce Springsteen, The Roots, Robert Glasper, Kenny Garrett y Erykah Badu. Su proyecto en solitario culminó en 2016 con el disco The Revival, editado por Ground Up, sello de Michael League (líder de Snarky Puppy). En él retrata la potencia de este artista interpretando su repertorio con el Hammond b-3, con un repertorio que aborda las raíces musicales que mezclan el soul, el gospel y el jazz.

Los conciertos de la jornada comenzarán a las 20:00 horas en la plaza del Ayuntamiento con Elkin Robinson, músico y compositor, nacido en la isla de Providencia, ubicada en el Caribe colombiano, que ha hecho de ritmos afrocaribeños como calypso, mentó y zouk su principal motivo de inspiración. En su música se destacan géneros tradicionales de Providencia y el Gran Caribe, instrumentos como la guitarra acústica, la quijada de caballo y el tináfono (tina que hace las veces de bajo), junto a mensajes positivos cantados en creole, lengua nativa de la isla. Viene a Cartagena a presentar su disco más reciente 'Sun a Shine' producido por Richard Blair en el que propone un viaje por el caribe anglo, rescatando ritmos como el gospel y el country.