El PSRM pide un plan de emergencia cultural

El PSOE de la Región (PSRM) ha pedido este viernes al Instituto de Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia (ICARM) un diagnóstico urgente de la situación del sector ante la crisis del coronavirus y un plan de emergencia cultural para atender sus necesidades.



En un comunicado, su diputada en la Asamblea Regional de Murcia Magdalena Sánchez ha explicado que son necesarios "datos fiables y concretos" para que se desarrollen medidas "eficaces" de ayuda, ya que este sector "va a ser duramente golpeado durante estos meses de inactividad" y necesitará de apoyo tras terminar la crisis.



Ha criticado que el director del ICARM, Juan Antonio Lorca, muestre tan "poca iniciativa" desde este organismo, ya que "debería estar planteando soluciones" y no limitarse solo a invitar a los artistas y profesionales del sector a seguir trabajando en sus proyectos.



"No parece entender que el sector cultural no puede detenerse abruptamente como lo ha hecho, sin consecuencias personales, sociales y, sobre todo, económicas, y sus declaraciones evidencian una clara desconexión con la dura realidad", ha remachado.