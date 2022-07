Brisas del Mar Menor con fondo de la costa californiana en Jazz San Javier

Otra jornada doble en esta XXIV edición de Jazz San Javier, con dos conciertos diferentes y, a la vez, complementarios. El sonido de la Costa Oeste californiana que tuvo su protagonismo durante las décadas de los 70 y 80 del pasado siglo XX, en nombres tan destacados como Steely Dan, América o Dary Hall & John Oates. Ya en la segunda parte, otro proyecto de Jazz San Javier para rememorar y poner al día un maravilloso concierto que se produjo en Copenhagen, la capital de Dinamarca, en julio de 1979. En él, se unieron al trío del recordado Oscar Peterson el violinista Stephan Grappelli y el guitarrista Joe Pass. Aquel concierto se convirtió en uno de los mejores discos en directo de la década, gracias a que el productor de la Pablo Records Norman Granz se propuso comercializarlo y darlo a conocer a todo el mundo. Y en un recuerdo de este, una selección de los mejores músicos europeos nos hizo disfrutar al máximo, en la noche del sábado 16. Vamos a los detalles.

La banda británica Young Gun Silver Fox surgida en los últimos años y conformada por el cantante y teclista Andy Platts y el guitarrista Shawn Lee, se han convertido en una formación de éxito. Su fórmula ha sido recoger el testigo de un sonido que surgió en la Costa Oeste de California, a partir de fusiones entre jazz, pop o rock de aquella zona. Tuvo muchos grupos y cantantes que se vincularon a aquel sonido que, sin duda y por lo comprobado por entonces, cosechó muchos dividendos a sus protagonistas. Y por ahí anda el secreto de Young Gun Silver Fox.

El grupo apareció en el escenario del auditorio Parque Almansa en formación de cuarteto y tras saludar y dar las buenas noches, las notas de 'Midnight In Ritchmon' iniciaron el camino de un concierto que resultó, además de muy agradable, uno de los que mejor han sonado en esta edición para ser este tipo de música setentera y con muchas reminiscencias a grupos como América o Steely Dan. Tras implantar su línea interpretativa, Andy Platts, voz principal y teclados, presentó a sus compañeros en escena. En la guitarra y voces, Shawn Lee; Dave Page, bajo eléctrico; y Ade Meehan, batería. Young Gun Silver Fox poseen un sonido compacto, sin estridencias y muy agradable. Como indicaba antes, su música nos retrotrae a otros grupos, estilos y músicas que escuchábamos entre los años 70 y 80 del pasado siglo XX. Otras dos canciones en esa línea fueron 'Kids' y 'Better' que terminaron por enganchar al auditorio.

Tras ello, Andy Platts anunció al dúo de vientos que les acompañan en este concierto. El saxofonista James Gardiner-Bateman y Tom Walhs en la trompeta. Con ellos, tras haber imitado el 'canto' de las gaviotas, interpretaron una deliciosa pieza titulada 'Long Distance Love Affair', que el público premió con sus aplausos intensos. De nuevo en cuarteto, los británicos continuaron con su despliegue musical a través de temas como 'Saturday', 'You Cant Feel It', en la que pidieron y obtuvieron sin problemas los coros del auditorio, o 'West Side Jet'. Ese sonido que, como reza en la presentación del programa oficial del XXIV, nos recuerda al del West Coast Pop (en California) con otra pieza muy agradable como 'Caroline', que buena parte del público agradecía por esos muy gratos recuerdos de otros tiempos pasados que, sin duda para ellos y otros muchos, dejaron una profunda huella musical en sus almas.

'Baby Girl' y 'Mojo Rinsing' fueron dos muestras más de lo que les indicamos. De nuevo en el escenario, el dúo de vientos para atacar dos buenas piezas: 'Underdog' y 'Simple Imagination', en la que se fueron intercalando solos del saxo y trompeta, a los que se sumaron las palmas del público como acompañamiento. Delicioso momento para esta primera parte de la noche de sábado en Jazz San Javier. El final de este disfrute musical debía estar cerca por el tiempo que había transcurrido. Pero me equivoqué, porque aún tuvimos otros 20-25 minutos de diversión con una primera canción titulada 'Leny', que fusionaron con una larga versión de 'Lolita'. Lejos de estar ya en el final, todavía nos deleitaron con una preciosa balada, 'Long Way Back', y otro tema en el que los vientos fueron el complemento perfecto para ello: 'Love Guarantee'. Ahora sí que habían llegado al final. El auditorio, puesto en pie y aplaudiendo al unísono, reconocía a esta formación de ejecución y sonido impecables que nos devolvieron a tiempos de exquisiteces musicales. Y, naturalmente, pidieron más. Así que sonó 'Kingston Boogie' con la que, ahora sí, finalizaban su participación en la edición XXIV de Jazz San Javier. Muchísimas gracias por habernos devuelto un trocito de juventud y buen sonido.

La segunda parte de esta noche de sábado en Jazz San Javier regresaba al género, con la puesta al día (salvando las distancias de aquellos con estos músicos) del concierto celebrado en Dinamarca en 1979 a cargo de Oscar Peterson al piano; Stéphane Grappelli, violín; el guitarrista Joe Pass; Niels-Henning Orsted Pedersen, contrabajo y Mickey Rocker, baterista. Aquel concierto fue tan maravilloso que el productor Norman Granz lo publicó en disco titulándolo SKOL. En esta XXIV edición de Jazz San Javier, la organización ha querido revivir aquel concierto, con parte de los mejores músicos europeos del género como Ulf Wakenius, en la guitarra y que tocó con el trío de Oscar Peterson en sus últimos 15 años de vigencia; Ignasi Terraza, piano; Pierre Boussaguet, contrabajo habitual del trío de Michel Legrand; el violinista Raúl Márquez y el baterista Marc Miralta. El guitarrista Ulf Wakenius dio las buenas noches y presentó, primero, al trío conformado por Terraza en el piano y Boussaguet en el contrabajo.

En este formato sonaron una pieza de Wakenius, 'Lines for Oscar' y una composición de Oscar Peterson: 'You Look Good To Me'. Una vez iniciado el concierto, Ignasi Terraza iba presentando los temas y al resto del quinteto que, ahora sí, aparecieron todos en el escenario. Y ahí comenzó de verdad este repaso con un primer trallazo titulado 'Skool boogie', en el que tuvieron su momento Márquez, Miralta y Boussaguet y continuar con la bella partitura que compusiera en su día el guitarrista Django Reinhard titulada 'Nuages'.

Tras una introducción de Ulf Wakenius sonó, precioso y preciso, el violín de Raúl Márquez colocando el toque romántico de esta bella pieza mil veces versionada. El público aplaudió a su término agradeciendo esta limpieza musical en la que también tuvo su espacio Ignasi Terraza, Wakenius y Pierre Boussaguet, mientras Miralta acariciaba sus tambores y platos con las escobillas. Poderoso el quinteto. Tras la serenidad, otra pieza rítmica titulada 'How About You?'.

Llegados a este momento, Pierre Boussaguet presento su composición 'NHOP', que son las siglas del recordado contrabajista Niels-Henning Orsted Pedersen a cuyo recuerdo va dedicada esta pieza que interpretaron en el formato trío del comienzo. En el mismo formato de trío tocaron una composición del pianista Ignasi Terraza titulada 'Gime Me Another', que el público reconoció con sus aplausos y calor humano. De regreso Raúl Márquez y Marc Miralta al escenario, el quinteto ofreció una preciosa composición de George Gershwin titulada 'Some One To Watch Over Me', tras la que Terraza volvió a presentar al quinteto y el final del concierto con esta otra creación de Gershwin: El clásico 'I’ve Got Rhythm', que puso una preciosa guinda para un pastel musical de primer orden en esta rememoración del famoso concierto de julio del 79 titulado SKOL.

El público puesto en pie y sin parar de aplaudir y vitorear a este quinteto internacional europeo solicitaba una más. Y llegó sin abandonar el escenario. 'Making Woopee' fue el regalo que estos músicos dieron a un público entregado, que arropó a quienes hicieron posible este proyecto de Jazz San Javier en su XXIV edición. Muchas gracias por vuestro magisterio y buen hacer. Un placer.

En resumen, noche preciosa de sábado con la brisa marina que nos llegaba desde el Mar Menor en la que tuvimos una primera parte con el sonido pop-jazz que dejaron durante las décadas de los 70 y 80 grupos como América o Steely Dan recogido sus testigos musicales por los británicos Young Gun Silver Fox que nos regalaron uno de los mejores conciertos en estas corrientes colaterales al jazz de todos los escuchados en los últimos años. Y después, el magisterio musical de un quinteto europeo para rememorar uno de los mejores conciertos y discos en directo del jazz en Europa: Skol 2022. La próxima cita será en la plaza de España, uno de los tres escenarios habituales de los conciertos gratuitos de Jazz San Javier. Será con la cantante Sharon Clark, una de las voces más destacadas del jazz vocal actual. No pierdan el hilo, porque se lo contaremos con todo lujo de detalles.