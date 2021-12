Diciembre en Torre Pacheco: Mucho ruido con Caperucita Roja y La Dama y el Vagabundo

La oferta cultural en Torre Pacheco no para en Navidad. Este diciembre el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco nos regala dos semanas repletas de musicales, danza contemporánea y homenajes a los grandes genios de la historia de la dramaturgia con los estrenos de 'Mucho Ruido about Nothing: Shakesperaro and Swing' (Alquibla Teatro), 'Caperucita Today (…y déjate de cuentos)' (Compañía de Danza Fernando Hurtado), 'Rosas en el mar: Generación Aute' (Visual Events) y 'La Dama y el Vagabundo: El musical' (Del Molino Producciones).

Al son del swing

El espectáculo que abre diciembre en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco es 'Mucho Ruido about Nothing: Shakesperaro and Swing', de Alquibla Teatro, que se estrena el próximo 10 de diciembre a las 21 de la noche. Una carta de amor sin severidad ni florituras a la guerra de sexos que protagoniza la obra shakespiriana, 'Much Ado About Nothing'. Cada noche en el Mesina Jazz Club tiene lugar una fiesta de lindy hoppers, jóvenes que bailan al son del swing animados por el gran showman JIVE y su banda The Coconuths. Entre ellos, dos pares de jóvenes se quieren, se odian, y se divierten rabiosamente: Beatriz y Benedicto, adversarios irreconciliables, ingeniosos, mordaces y sarcásticos como desdeñosos en el amor; y Hero y Claudio, representación del amor apasionado. A ellos les acompañarán Margarita, Dogberry, Borachio y Úrsula, la dueña del Mesina Jazz Club.

"Déjate de cuentos"

El próximo sábado 11 de diciembre a las 19 de la tarde, Caperucita Roja se hace mayor: "¡Ya no soy la Caperucita de antes!", protesta a su madre, que no termina de entender que Caperucita quiere cruzar otros caminos y vivir nuevas aventuras más allá de traerle comida a su abuela. 'Caperucita Today (…y déjate de cuentos)' de la Compañía de Danza Fernando Hurtado, es "un espectáculo de danza contemporánea familiar, para todos los públicos. Un espectáculo donde apostamos y descubrimos a una Caperucita adolescente y actual, con los problemas y virtudes que corresponde a estos tiempos", describe el director de la obra, Fernando Hurtado.

Generación Aute

De la mano de Oché Cortés, la compañía Visual Events pretende reunir el viernes 17 de diciembre a las 21 de la noche a toda una generación: la generación Aute. 'Rosas en el mar: Generación Aute', es un espectáculo en el que se reunirán las mejores canciones del músico filipino Luis Eduardo Aute, además de otros sencillos que han sido posteriormente grabados por Joaquín Sabina, Serrat o Miguel Ríos.

Amor perruno

Frente a un plato de espaguetis dos perros nos enseñaron lo que es el amor. Eso es lo que pretende devolver a la vida 'La Dama y el Vagabundo: El musical', de Del Molino Producciones el sábado 18 de diciembre a las 18 de la tarde. "Seis actores dan vida a los perros y personajes de esta historia desarrollando una trama que mantendrá a los espectadores embelesados sin poder apartar la mirada del escenario, dejándose seducir por las maravillosas canciones interpretadas en directo", prometen desde Del Molino producciones. Una obra para toda la familia que refleja la lucha por la igualdad social, independientemente de la procedencia, raza o clase social.