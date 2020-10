Breve reflexión sobre el mundo rural y las personas LGTB

Desde hace dos años vivo en una gran ciudad. Lo que en principio iba a ser un viaje temporal de nueve meses finalmente se ha convertido en un proyecto de vida. Hace poco me preguntaron si en mis planes estaba volver a Murcia, de donde soy originaria. No tengo intención a corto plazo de volver a mi tierra natal; varios son los motivos, pero uno de ellos es ser parte del colectivo LGTB.

Hace unos años mis padres se mudaron a un diminuto pueblo del norte, con apenas quinientos habitantes. Cuando fui a visitarlos por primera fue muy reconfortante el hecho de que nadie supiera de mi condición de persona trans. No hubo ninguna pregunta incómoda, ninguna mirada de asco, ningún comentario porque nadie sabía lo que era. Pero cualquier otra chica trans que hubiera nacido y se hubiera criado en ese pueblo hubiera tenido ese derecho. Incluso siendo la población tolerante con ella siempre estaría marcada como “la trans”, como la diferente. Tarde o temprano habría emigrado de aquel pueblo.

Vivir en ciudades pequeñas o pueblos reduce a la nada el anonimato de las personas LGTB, en estos casos ni si quiera tenemos nombre, simplemente somos “la lesbiana”, “el gay”, “la trans” etc. No existes más allá de tu orientación sexual o tu condición de persona trans. Si anula así totalmente cualquier otra virtud o cualquier otra cosa en la que pudieras destacar o con la que pudieran identificarte. Esto no pasa porque la LGTBfobia sea mayor en las zonas rurales que en las grandes urbes, sino porque en las zonas rurales llega a afectar más debido a la baja población y al ser entornos socialmente más cerrados. El huir de las formas de las zonas rurales o menos pobladas no es para poder meterse de nuevo en el armario, sino una forma de que tu vida no gire a estar señalado por lo que eres.

Otro motivo por el que la gente LGTB suele mudarse a grandes urbes, y en mi caso es uno de los motivos para quedarme, es la gran comunidad LGTB que se forma en estos sitios. Un lugar donde solemos encajar, donde nos encontramos con gente con nuestras mismas preocupaciones y problemas, pero sobre todo un lugar donde poder ayudarnos unos a otros. En el caso de las personas los motivos son mayores, dado que la atención sanitaria es más especializada que la de las zonas rurales, los profesionales tienen más conocimiento sobre hormonación, operaciones etc.

Carla Antonelli, diputada en la asamblea de Madrid y mujer trans, contó en una entrevista que abandonó su pueblo natal en 1977 y no volvió a pisarlo hasta 2009. Para la mayoría de las chicas trans más jóvenes la situación actual no es tan dramática, y aunque mudarse a una gran ciudad es una buena solución a los problemas que hemos comentado, el mundo rural debe ser reivindicado por las personas LGTB. En los últimos años han proliferado varias campañas para ello porque, al fin y al cabo, no deja de ser un espacio que nos roban, del que nos expulsan, simplemente por nuestra orientación sexual o por ser trans.