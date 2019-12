'Haz tribu, no familia': hacia unas Navidades 'queers' feministas

Ya está aquí, ya ha llegado: es Navidad. Esa época impepinable de la que no te puedes escapar: espumillón, brilli brilli y muchas luces. Seres disfrazados que traen regalos que tú mismo compraste en el Black Friday y millones de icards con los mejores deseos de gente que normalmente no te escribe. Época de consumo y malas digestiones, época de capitalismo y machismo enquistado. No es una cuestión de 'evitar hablar de política', sino que para las feministas es una cuestión política en sí misma.

En 2016 se virilizó el vídeo del 'Cinturón sienta madres'. Son ellas las que siguen llevando el peso de las fiestas y, cual señora Dalloway de Virginia Woolf, se desviven por ir a comprar y preparar cenas y comidas de las que no van a poder disfrutar: se sientan cerca de la puerta para poder ir a la cocina, traer o quitar platos, fregar, servir el café, los turrones. Seguro que os suena. Los cuidados han sido tradicionalmente asumidos por mujeres y ésto es otra muestra más de ello.

Luego están los regalos. Esos regalos en rosa y azul (ya sea el papel o el objeto en sí) que diferencian y perpetúan los roles y estereotipos de género heteropatriarcales. ¿Acaso una pelota o una muñeca tiene género? Y luego vienen esas conversaciones derivadas de los juguetes en las que se confunde el género (social), sexo (biológico) expresión (femenino, masculino, andrógino), identidad (hombre, mujer, queer) y orientación (hetero, homo, bi) que son del tipo: “Si le das una muñeca se volverá gay” o “¿Cómo quieres que sea femenina si le regalas un balón de rugby?”. En resumen, es realmente agotador educar entre brindis y recogidas de platos.

Todo esto se agrava si eres vegano o no tienes una familia con la que pasar la Navidad: de golpe, toda tu intimidad se vuelve asunto publico y comienzan a preguntarte cosas realmente personales de las que preferirías no hablar porque en España Navidad es sinónimo de familia.

De aquí la frase del titular basada en el pensamiento de la académica feminista Donna Haraway: haz tribu, no familia. O dicho de otra manera: elige a tu propia tribu con la que celebrar o estar.

Las Navidades son época de celebración y reencuentros, así que se pueden convertir en un momento perfecto para reclamar la empatía con las mujeres y replantearse cómo gestionar los eventos sin aprovecharnos de las economías de cuidado que recaen sobre unos pocos. Las alternativas pueden ser que cada cual prepare algo y compartirlo (como se celebraba antaño) o directamente “regalar” unas navidades mixtas a la inversa: que las nuevas generaciones se encarguen de preparar todo.

En cuanto a los regalos, la verdad es que no hay mejor regalo que dedicarle a alguien tu tiempo -tu plusvalía- y, por supuesto, hay millones de objetos como libros, cuadernos o pinturas que son didácticos, unisex y desarrollan la creatividad en la infancia. Además, poco a poco las grandes marcas, para no perder mercado, van viendo nicho en el colectivo LGTBQ.

Un día de cooperación sin estereotipos ni roles sexuales, sin heteronormatividad. Eso si que sería una feliz (Na)vida(d).