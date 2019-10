Second: "Murcia quiere mantener viva su escena artística"

Second, la banda murciana pionera de la música indie rock en nuestra región, actuará el próximo 25 de Octubre en el Welcome Estrella de Levante 2019 junto a Suede y La M.O.D.A. El grupo hace parada en la capital del Segura dentro de la gira de su último disco 'Anillos y raíces', la cual les llevará a otras 17 citas más durante los próximos meses.

De la mano de Sean Frutos (voz) y Nando Robles (bajo) hacemos repaso a sus veinte años como banda, sus inicios, su presente y su futuro, así como el de la escena cultural murciana.

¿Cómo os definís veinte años después?¿Qué es hoy Second según vosotros mismos?

Second sigue siendo hoy lo mismo que lo que empezó. Un grupo de personas que tienen inquietudes musicales parecidas, inquietud por contar cosas. Todo eso con el paso del tiempo obviamente ha ido variando, pero la base sigue siendo la misma. Gente que se junta para crear, comunicar y pasarlo bien, que también es importante en este mundo.

Musicalmente hablando, en este tiempo, ¿Cuál podéis decir que ha sido vuestra evolución? ¿Creéis estar lejos de donde empezasteis?

Nuestras principales influencias siempre están ahí, pero también hemos ido evolucionando, aprendiendo con el paso de los años. No somos un grupo que nos cerremos a un estilo determinado. Pero la base y ese germen inicial, siguen permaneciendo hoy en día.

¿Os habéis parado a pensar y a reflexionar sobre todo aquello que habéis conseguido a nivel personal y profesional desde que os dedicáis a la música?

En ocasiones ocurre que cuando estamos en conciertos o festivales que uno no es consciente de la cantidad de gente que está cantando nuestras canciones ahí delante. Quizás tras el año de parón que hemos tenido, hemos sido un poco más conscientes de lo conseguido. En parte necesitábamos parar para recapitular, pensar en todo lo que habíamos hecho y ponerlo en valor. Pero es cierto que con frecuencia nos metemos en una vorágine de entrevistas, conciertos, días de composición y grabación, que hace que muchas veces sea difícil echar la vista atrás. Y es algo totalmente necesario para poder seguir hacia delante.

Sois pioneros en la tierra, en una región como la de Murcia, donde en aquella época conseguisteis que las generaciones de Operación Triunfo se interesaran por otro género musical a la par que lograbais que Estrella de Levante hiciera uno de los mejores anuncios de su historia con vosotros como protagonistas ¿Cómo recordáis esa victoria en el Global Battle of the Bands allá por 2004?

Bueno, nosotros creo que ya llevábamos unos siete años tocando juntos, ya llevábamos trabajo, y un par de discos en nuestro haber. Y creo que fue una recompensa a todo ese trabajo, pues hasta entonces nadie nos había hecho ni caso. Las cosas como son. Cantábamos en las fiestas de los pueblos, en diferentes conciertos y encima en inglés, y la gente pasaba mucho de nosotros. Y de repente ganamos el concurso, lo que fue una especie de revulsivo, pues empezaron a reconocernos. Aunque después de todo eso hemos seguido trabajando mucho para seguir girando y haciendo canciones. Fue una explosión de alegría y una forma de ver plasmado en ese reconocimiento todo lo que llevábamos trabajado.

En vuestra ya extensa trayectoria habéis tenido oportunidad incluso de ser teloneros en 2006 de Depeche Mode. ¿Cómo fue la experiencia?

Eran una de nuestras grandes referencias y será una cosa que recordemos para siempre. Tuvimos oportunidad de seguir y ver cómo funcionaba su gira. De hecho fue la primera vez que realmente palpábamos cómo funcionaba una gran gira a nivel internacional desde dentro. Compartir esos momentos, que tampoco fueron muchos pues venían tocaban y se iban, pero aquellos pequeños grandes momentos en los urinarios (risas), solo por eso ya nos mereció la pena. Por supuesto también escuchar sus canciones en directo, aquellas que tantas veces escuchamos en nuestro local de ensayo y repetíamos una y otra vez.

Oye, y en este vuestro mundo, ¿no existen abrazos enemigos? ¿Hay competencia en vuestro sector o estáis todos tan hermanados como parece?

Normalmente la gente que hace música, la hace sin ningún tipo de maldad ni rivalidad. En ocasiones el propio público tiende a ponernos en competencia, pero creo que cada banda hace lo que quiere hacer sin pensar en el otro. Cada uno tiene su propia forma de comunicarse, de expresarse, un propio lenguaje. La música nunca debería competir. Es una manifestación artística más.

En consecuencia y teniendo presente que no hay competencia, vemos en los también murcianos, Viva Suecia, un símil con vosotros. Ellos vienen de tener un reconocimiento internacional que a posteriori les ha supuesto un reconocimiento real a nivel nacional, ¿No os da un poco de pena el orden en el que se dan las cosas?

Bueno, lamentablemente a veces hay que salir fuera para que te reconozcan en casa. Por suerte, tanto para nosotros como para Viva Suecia, hemos conseguido tener cierto reconocimiento en España. Recuerdo una anécdota con ellos, cuando coincidimos una noche en un bar de Murcia, ellos se dirigieron hacia mí y me preguntaron si conocía su grupo. Acababan de empezar, yo fui totalmente sincero, y les dije que no. Ellos ni cortos ni perezosos me dijeron: "Pues nos conocerás". Y la verdad es que tenían razón. Me quedé con eso y me dije "Joder, esta gente tiene actitud". No se equivocaban, y los conocemos bastante.

Second,Viva Suecia, Varry Brava, Kuve, Funambulista, Tarque, Noise Box, Ayoho, Rocio Ramos, Claim, Muerdo, Ruth Lorenzo, Blas Cantó, Xuso Jons… Los Djs Ángel Pop o Don Flúor…El director de Teatro César Oliva, el escritor Miguel Ángel Hernández, los actores y actrices Carlos Santos, Eva Llorach… ¿Estamos ante una movida murciana al estilo de madrileña de décadas atrás?

No sé…A la gente nos gusta poner etiquetas a todo. En Murcia siempre ha habido mucho talento, muchos grupos. Quizás la gente no se paraba a mirar hacia aquí por el motivo que fuese. Pero lo de Murcia es simplemente la inquietud de una ciudad que quiere mantener viva su escena artística. En otras ciudades también ocurre, no es exclusivo de Murcia. En todos sitios hay bandas, pintores y escritores. Simplemente hay que fijarse en eso. La propia gente que habita esas ciudades es quien tiene que apoyar esa escena, ese ambiente cultural.

En apenas un mes se cumple un año de la llegada al mundo de vuestro último disco 'Anillos y Raíces' ¿Se puede decir que habéis vuelto de un viaje iniciático hacia vuestros orígenes? ¿Cómo son esos procesos de composición?

El viaje iniciático nunca acaba. Esta es una más de esas travesías. Es una vuelta a los orígenes también. De vez en cuando los viajes son hacia dentro, y en esta ocasión hemos mirado hacia nuestras raíces para sacarlas en forma de disco.

A la hora de componer normalmente hacemos primero la música, aunque es cierto que nunca se sabe. La inspiración está ahora aquí y en otra parte dentro de unos minutos. Somos un grupo e intentamos que siempre haya una aportación de varios elementos para que la canción termine siendo parte de todos. Partimos siempre de una idea inicial que luego vamos desarrollando con mucha diplomacia. No somos un grupo cerrado a la hora de componer, todo lo contrario: somos de probar cosas y cambiarlas para encontrar ese bien común que nos guste a todos.

Anunciasteis hace unas semanas 17 nuevas actuaciones que se incluyen a vuestra gira, ¿Qué balance podéis hacer de la misma?



La gira de 'Anillos y raíces' nos está yendo muy bien a los seis que estamos. Ahora mismo estamos viajando cuatro miembros de Second y dos músicos adicionales que se han adaptado muy bien al concepto de la banda. Las canciones están gustando a nuestro público y a otro que se ha añadido. Eso es lo importante: que lo que has creado le llegue a la gente, y así lo estamos notando. El balance es positivo, no puede ser de otra manera.

¿Os siguen haciendo ilusión el anuncio de giras o ya forman parte de lo cotidiano?

¡Vaya pregunta tío!(risas) Claro que nos hace ilusión. Cada gira es un reto. Estamos intentando hacer aforos que antes no habíamos hecho, y nos hace mucha ilusión. Dedicarse a esto es una suerte, y en el momento que no nos haga ilusión no estaremos aquí contigo ni encima de los escenarios.

Habéis ido de la mano de Warner Music, de Hook, ahora con Eo! Música ¿Qué lleva a una banda a ir rodando en este sentido?

Etapas, etapas de la vida. Toda la gente que se puso en nuestro camino ha significado y aportado algo para nosotros. En este momento, con Eo! Música y The Music Republic estamos muy bien. Gente como María Pellicer, nuestra manager, es muy importante en la carrera de cualquier artista, pues te permite dedicarte a lo que tienes que dedicarte: hacer música.

Son de esas cosas que cuando empiezas y estás dentro de tu local de ensayo no imaginas. No imaginas la cantidad de gente que hace falta y que interviene para que un grupo pueda realmente funcionar. Y las personas tampoco lo saben, pero hay muchísima gente dedicando su tiempo, su ilusión, sus ideas… y eso es algo que queremos reivindicar. Un grupo de música no solo son las cuatro o cinco personas que se suben a tocar a un escenario. Detrás de eso hay un pifostio importante.

El próximo 25 de octubre estaréis en el Welcome Estrella de Levante 2019, en la Plaza de Toros de Murcia, junto a Suede y LA M.O.D.A. ¿Qué nos tenéis preparado?

Va a ser un concierto muy emotivo pues estamos en casa, y además como un grupo como Suede, que también ha sido una de nuestras influencias, y La M.O.D.A por supuesto, hacen que vaya a ser especial.

Tendremos una sorpresa, que no podemos desvelar, pero digamos que es una sorpresa de gente que se puede añadir a nuestro concierto…

Oye y, más allá de la música, como ciudadanos de a pie, ¿Cómo lleváis esto de que nuestros políticos nos lleven de nuevo a elecciones?

Como grupo no nos gusta dar una idea de conjunto, a nosotros lo que nos interesa es la música, y aunque conseguimos ponernos de acuerdo con nuestras ideas musicales, cada uno tiene políticamente las suyas. Cada uno tenemos nuestra opinión al respecto.

Pero diríamos que como cualquier ciudadano que se precie nos preocupa el tema político. El hecho de que no haya un acuerdo entre la gente que hemos elegido, nos parece cuanto menos preocupante. Parece muy irresponsable la actitud que tienen los políticos, recuerda más a un tipo de reality donde importa más como quedan las cosas delante de la cámara. No podemos hacer más que cualquier otra persona: cabrearnos y a pesar de ello seguir confiando en la democracia. Hay que ir a votar.