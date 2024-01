Solo 117 de los casi 10.000 regantes del Campo de Cartagena han demostrado que no contaminan al Mar Menor

De los 9.699 regantes que forman el Campo de Cartagena, solo 117 han demostrado que no contaminan de nitratos el acuífero que conduce al Mar Menor. La cifra es tan baja que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) se ha visto obligada a ampliar hasta el próximo 29 de febrero el plazo de presentación la documentación para demostrar que cumplen las medidas necesarias. La contaminación por este fertilizante es una de las principales causas que aún a día de hoy asfixia la laguna salada. Es por esto que la Junta de Gobierno de Confederación Hidrográfica ordenó en el año hidrológico 2022/2023 que los agricultores de la zona de la laguna salada acreditasen que habían tomado medidas cautelares para la proteger este capa freática de nitratos.

La fecha límite era el pasado 30 de septiembre. A los regantes que no acrediten el cumplimiento de las medidas cautelares para proteger el acuífero de la contaminación por nitratos, el Organismo de cuenca les puede cortar el suministro de agua: “Se les cortará si no acreditan debidamente, que no les quepa duda”. Ante la expectativa de tener que dejar sin agua al grueso de sus regantes, la CHS advierte que los agricultores deben ir acreditando las cautelares de manera “continuada” e insiste en que aún no sabe a cuántos comuneros se les dejará sin suministro.

Ante esta situación el lobby agrario Fundación Ingenio ha exigido la retirada de las medidas cautelares contra los regantes, asegurando que son “ilegales” y negando que el Mar Menor esté contaminado por nitratos de procedencia agrícola: “Respecto a las alegaciones a nivel científico, el escrito presentado por la organización se hace eco del informe de la Comisión Europea de 2021 sobre la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, que concluye de forma inequívoca que el Mar Menor no está eutrofizado (no contaminado por nitratos)”.

“El Mar Menor ha sufrido un proceso de eutrofización que está ampliamente descrito y ampliamente estudiado y del cual no cabe ninguna duda. Y ningún investigador de los que trabaja con el Mar Menor va a decir lo contrario”, ha recordado Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción.