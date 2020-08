Nace la plataforma ‘Salvemos nuestra tierra’ al conocerse que se instalará una macrogranja en Jumilla

Vecinos de Jumilla han constituido la plataforma ‘Salvemos nuestra tierra. No a las macrogranjas’ tras conocerse que “próximamente tienen previsto comenzar en este municipio del Altiplano los trabajos de instalación por parte de una conocida empresa cárnica de la Región de Murcia de una macrogranja con una capacidad de cría y engorde de varios miles de lechones en el paraje de la Cañada del Judío”, según han hecho saber a través de un comunicado de prensa al que ha tenido acceso elDiario.es Región de Murcia.

Las redes sociales se incendiaron hace unos días cuando la alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, reconoció haberse reunido con una empresa que estaría interesada en desarrollar un “proyecto innovador” en una finca que posee en este municipio a través de la instalación de una macrogranja. Guardiola aseguró que había ido a visitar otra granja que la empresa en cuestión tiene en otro municipio de la Región, pero matizó que “de momento no hay ningún proyecto presentado en el Ayuntamiento”.

Desde algunos sectores se ha especulado que dicha empresa podría ser El Pozo -perteneciente al Grupo Fuertes-, que hace algunos años ya estuvo interesado en realizar unas instalaciones similares en el municipio contiguo de Yecla, y que se vio obligado a parar ante el rechazo de los vecinos que crearon la plataforma ciudadana ‘Salvemos el Arabi’ para detener el intento de esta empresa cárnica de instalar dos granjas porcinas a las faldas del monte Arabí, declarado Patrimonio Natural por la Unesco. Desde elDiario.es Murcia se ha contactado con El Pozo, pero de momento dicen “no tener conocimiento” de esta información.

Uno de los portavoces de la organización recién constituida en Jumilla ha confirmado al periódico que, aunque saben qué empresa es no quieren decir nombres porque “primero queremos hablar con la alcaldesa ya que ella no ha revelado nada todavía”. La plataforma está a la espera de reunirse con Juana Guardiola, pero tienen claro que “este proyecto se está desarrollando ya aunque no se haya presentado ningún papel”.

La importancia de preservar Jumilla

En el comunicado presentado por ‘Salvemos nuestra tierra. No a las macrogranjas’ se asegura que “estos trámites se están llevando con cierto secretismo y rapidez, por lo que es difícil acceder a todos los datos”.

Desde la plataforma se quiere destacar la importancia de proteger la Cañada del Judío, el espacio donde se pondrían estas instalaciones, ya que son “una zona fundamentalmente agrícola, en la cual muchas personas tienen diversas actividades que abarcan desde cultivos tradicionales de secano, hasta viñedos y frutales con denominación de origen protegida”.

Recalcan también las ´”importantes pérdidas económicas” que supondrían estas instalaciones en una zona en la que se están produciendo cultivos ecológicos junto a las molestias que conllevan este tipo de granjas y que van unidas “a malos olores y moscas que pueden obligar a la gente a tener que abandonar y vender sus viviendas al no poder vivir en las mismas como ya ha pasado en otras zonas”.