Perdidos y rodeados

Porque no nos engañemos, Merche, aquí el que está robando la calidad de nuestra escuela es López Miras, no la consejera tránsfuga, esa no es más que una marioneta. El que lo tiene todo bien pergeñado es el presidente de todos los murcianos, ese que gobierna solo para unos pocos. ¿Qué libertad ni qué pamplinas, muchacha? Libertad para convertir en guetos los coles de los barrios más empobrecidos, esa es su libertad, y para favorecer a sus amigos de la concertada, que se lo están llevando crudo en todos estos años. Me han dicho que en el cole del nene del panadero se han cargado ya una línea de infantil y, no creas, esto está pasando en muchísimos centros. Si es que no están invirtiendo ni un euro en la pública. Mira, en el año 2019, para las elecciones, López Miras iba por ahí prometiendo inversiones de cien millones y, a día de hoy, los centros se siguen cayendo a trozos. ¿Solución? Poner barracones. ¿No has visto lo del instituto de Los Alcázares? Se les han inundado ya las aulas prefabricadas que pusieron hace un mes. También prometió en campaña electoral la gratuidad de los libros de texto y me río yo de eso: este año me he dejado el equivalente a dos cenas en el Diverxo en los libros de mi Pencho, porque en 3º de ESO ha habido que apoquinar, y dice el crío que muchos de sus compañeros a estas alturas de curso ni siquiera tienen los libros porque sus padres no contaban con el dispendio y los van comprando poco a poco. Vamos, que no les llega. ¡Un disparate!

Esto es un abandono total. Pero si solo tienes que ver a quiénes colocan al mando de la consejería de Educación para darte cuenta del interés que tiene esta gente en la formación de los críos. ¡Si llevan años poniendo de consejera a la primera que pasa por ahí! Sin ir más lejos, ojo a las tres últimas: Cachá, imputada por corrupción, doce años pide la Fiscalía, ni más ni menos; Esperanza Moreno, la maestra, a esa la ficharon en Google para..., bueno, no sé; y Mabel… Esa señora está ahí por lo que todos sabemos. Tú me entiendes.

Que no, mujer, que eso no es tener poco tino; es un desprecio absoluto por los chiquillos… Y por las familias, Merche, y por las familias, que si los chavales están amontonados en las aulas pues ya me dirás tú cómo los van a atender los maestros. Si me dice mi Manuel que no caben en su clase, que piden sillas de pala de esas que te destrozan la espalda porque no tienen dónde sentarse los treinta y ocho que son en 1º de Bachillerato. Calla, que se van turnando, unos días unos y otros días otros, los pobres.

Y es que no soporto que me mientan a la cara, hija. Yo me leí el programa del PP en las elecciones del 2019, porque me los leo todos siempre, me da por ahí, y el de López Miras decía, entre otras cosas, que iba a bajar las ratios, o sea, el número de alumnos por aula, pero no, no ha bajado nada. ¡Ah!, y que iba a reducir la jornada lectiva de los profes, que es de las más altas de España, pues tampoco. ¿Que a mí qué más me da la jornada de los profes? Pues chica, que si quiero que al Pencho, con todo su golpe de dislexia, me lo atiendan bien, pues digo yo que será mejor que tengan más tiempo para preparar las clases, coordinarse y trabajar en condiciones con el nene. Digo yo, Merche, digo yo. Y otra cosa que tiene que ver con los profes es que este curso están tardando muchísimo en sustituir a los que están de baja, ¿sabes?, que se quedan los críos sin maestro un montón de días, y no me digas que a ti eso, por ejemplo, te da igual, que tu Yoli ya está en 2º de Bachillerato y con la EBAU encima.

Y es que siempre es igual, aquí se pasan el día tirando balones fuera y no hay derecho. Escucha, tú no te acuerdas, pero en el programa electoral también prometieron mejorar la oferta de FP. ¿Te dije yo que mi Manuel quiere hacer un ciclo formativo? Pues ya veremos, porque está eso más difícil que entrar en Medicina. Como te lo digo. Si es que apenas hay plazas públicas y yo no tengo bolsillo para pagar un concertado. Mira, es de vergüenza, hay un montón de zagales que no saben qué hacer con sus vidas: entre que no les dan plaza en los ciclos y que el mercado laboral está como está, muchos siguen en Bachillerato viéndolas venir y otros desoficiados en sus casas. Luego los llaman 'ninis', pero dime tú qué pueden hacer esas criaturas ante semejante panorama, ¡es desolador! Y lo peor es que muchos acaban perdiendo lo que no tienen en alguna casa de apuestas, que no veas cómo han proliferado, Merche, como setas. Hay más casas de apuestas en la Región que en ninguna otra comunidad autónoma. Y con la de chavales aburridos y sin perspectivas… Pues echa cuentas: la tormenta perfecta para los señores de las tragaperras.

Así que nada, entre unas cosas y otras estamos con la educación pública en pleno desguace: los críos sin salidas de ningún tipo; los coles como chabolas; y familias y docentes tragándonos todo este desastre como si fuera nuestro destino, sin rechistar ni un poco, que da hasta vergüenza pensarlo.

Estamos perdidos, Merche, perdidos y rodeados, como dijo el escritor.