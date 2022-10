¿Por qué protestan las mujeres en Irán?

Escribo este artículo porque soy profesora y activista social y porque tengo muchas hijas en Irán. O, mejor dicho, muchos niños y niñas.

Las protestas, que empezaron hace más de dos semanas en Irán tras el asesinato de Masha Amini, una joven de 22 años de origen kurdo (Saqez, Kurdistán), después de ser detenida por los agentes del Irshad (la ‘Policía de la Moral’) por llevar mal colocado el hiyab y que se han sucedido en muchas ciudades en Irán, suponen un gran reto para el régimen. Grupos activistas por los DDHH han denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en las manifestaciones y han informado sobre el asesinato de manifestantes durante las protestas. Hasta el momento, numerosas activistas sociales y alrededor de una veintena de periodistas han sido arrestadxs. En este contexto, pienso que es importante saber por qué las mujeres iraníes están tomando las calles.

Las mujeres conforman la mitad de la población, pese a lo cual son sistemáticamente ignoradas en Oriente Medio, especialmente en sociedades tradicionales. Pero estas mujeres están luchando por encontrar maneras de hacerse escuchar y esta transformación se explica dentro del concepto feminismo, así como de otros movimientos sociales de mujeres. En general, los movimientos sociales se forman cuando la gente que trabaja en torno a un concepto se organiza para intentar introducir mejoras en la sociedad o para intentar reavivar ideas o valores que de alguna manera se han perdido. Las mujeres en las sociedades tradicionales han luchado históricamente por sus derechos más básicos, de tal manera que los movimientos sociales de mujeres en distintas épocas y en diferentes países tienen una cosa en común: la demanda de derechos. Porque a lo largo de la historia y por distintas razones a las mujeres se nos ha privado de derechos más que a los hombres.

En distintas épocas se han formado movimientos con el propósito de erradicar las discriminaciones contra las mujeres. Desde la era de la Revolución Constitucional Persa (Mashrutiat) y la formación de la asociación de mujeres a la era Pahlavi y el surgimiento del modernismo en Irán con las discusiones en torno a las mujeres iraníes tras la revolución, estos pensamientos e ideas han ido experimentando cambios. En muchas sociedades cerradas y sus gobiernos opuestos a la presencia de las mujeres en el espacio público y al desarrollo de sus actividades, estos movimientos de mujeres viven un declive. En Irán, con Mahmud Ahmadineyad (2005-2013) en el gobierno, el amplio abanico de las actividades desarrolladas por mujeres evidenció un descenso al tiempo que las estructuras sociales, especialmente aquellas ligadas a los códigos de vestimenta y el hiyab, experimentaron un refuerzo. Este comportamiento por parte del gobierno tuvo como consecuencia la salida de mujeres iraníes activistas del país. Los movimientos de mujeres fueron severamente represaliados por el gobierno y las actividades desempeñadas por éstos se vieron mermadas y limitadas día a día.

La presencia de mujeres en el espacio público y su toma de conciencia tiene inexorablemente un impacto efectivo en los procesos educativos y de crecimiento personal, tal y como podemos apreciar en esta nueva generación que hoy está tomando las calles y demandando derechos para ellas y otras mujeres.

Según el sociólogo sueco-iraní Mehrdad Darvishpour, las mujeres al empoderarse y luchar contra el patriarcado pueden influir y propiciar el cambio de los patrones masculinos. Sin embargo, es una obligación social para aquellos hombres que defienden la igualdad el caminar junto a los movimientos de liberación de las mujeres y contribuir a la eliminación del patriarcado como fuente destructiva de guerra y violencia.

Con las recientes presiones del gobierno iraní, sobre todo con el aumento en la rigidez de las patrullas de control y vigilancia social de mujeres y niñas, las injusticias van en aumento: los insultos de los agentes de policía a mujeres y niñas kurdas, las denuncias y los expedientes que se están abriendo y que traerán consecuencias negativas para su futuro laboral y las palizas se están convirtiendo en un problema para muchas. El asesinato de Masha Amini ha sacado a la calle a cientos de chicas jóvenes que hoy protestan por el uso obligatorio del velo en Irán. Esta reivindicación no es nueva, es algo que ya estaba presente en las manifestaciones de hace algunos años pero que el gobierno represalió y se encargó de silenciar.

Ya han pasado más de dos semanas desde que se avivaron las protestas y los movimientos sociales y, según un informe de la Organización por los Derechos Humanos Iraní, aunque muchas personas han sido arrestadas y otras muchas han resultado heridas o asesinadas, este es uno de los movimientos sociales más potentes en la historia de Irán. Un movimiento que mantiene a las mujeres en las calles quitándose los hiyab e incluso quemándolos; chicas jóvenes en pie y sin miedo tras años de tiranía se están juntando y organizando en las plazas.

Los medios están desempeñando un papel muy importante en el avance de este movimiento de mujeres y este pasado sábado, 1 de octubre, se sucedieron múltiples concentraciones solidarias en apoyo a las mujeres iraníes, no sólo en el Estado español sino en todo el mundo, en lo que se ha convertido ya en la mayor movilización de población iraní a escala global. En Murcia, la cita será este próximo sábado 8 de octubre a las 18h en la Plaza de la Universidad (la Merced). Muchos grupos y colectivos están apoyando estas protestas por todo el mundo así como personajes prominentes de distintos ámbitos, como Slavoj Žižek, Margaret Atwood, Roger Waters, Penélope Cruz, Juliette Binoche y muchxs otrxs.

Las fuerzas represivas en Irán han encarcelado y asesinado a muchas y muchos jóvenes, pero después de cuatro décadas de opresión, estas nuevas generaciones no están dispuestas a quedarse calladas. Y lo más importante, lo que sin duda será una victoria para las mujeres iraníes, será una victoria para todas las mujeres del mundo. Los gritos de estas mujeres no son simplemente voces no silenciadas o imágenes de cuerpos y melenas desobedientes que se niegan a taparse más, sino que muestran el fin de la represión en la que ha estado inmersa la sociedad iraní durante muchos años. Ahora, muchas mujeres y hombres mejor informadxs salen a la calle a exigir democracia. El asesinato de Masha Amini ha sido el detonante para que muchas personas demanden derechos humanos básicos. Es muy posible que este movimiento, bajo el lema ‘¡Mujer, vida, libertad!’ marque el principio de una serie de transformaciones en las sociedades de Oriente Medio y sus países.

#MashaAmini #MujerVidaLibertad

*Traducción de Lucía Barbudo