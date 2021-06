Aquí vale todo

A toro pasado todos somos muy listos , pero a veces la distancia es la única forma de valorar en su justa medida la gestión o las medidas adoptadas por la clase política a lo largo de la legislatura. Algunas de estas se tornan en aciertos cuando al inicio parecían disparates. De igual modo, cuando el tiempo deja su poso, políticos que en un principio parecían nefastos van tomando otra consideración y se aprecia su preparación y su vocación de servicio. Ejemplos de esta situación estoy seguro de que todos tenemos en la mente, aunque habré de confesar que es difícil encontrar alguno en la mayoría rodillo instalada por este gobierno de tránsfugas con alguna consejera negacionista.

Empecemos por el presidente de la Asamblea, expulsado de su partido, al que debe el puesto, quien parece que este más ocupado en buscar una feliz jubilación, pues ha pasado de abstenerse con la excusa de su puesto para acto seguido votar a favor de lo que le pidan. Pasada la moción de censura los habitantes de esta Región tenemos claro que éstos no tienen voluntad de servicio público, van de otra cosa. Lo de Alberto Castillo es solo la punta del iceberg de una Asamblea Regional donde los diputados tránsfugas han asegurado una mayoría rodillo que ha paralizado el Legislativo convertido, una vez más, en una extensión del Ejecutivo.

Nada de esto importa, López Miras sigue en el puesto, con el sueldo bien alto, mientras los murcianos sufren las consecuencias de la gestión de su nefasto gobierno. La mediocridad campa por sus anchas e incluso a los funcionarios que valen los apartan por ideología según denuncian los periódicos como si estuviéramos en el XIX. Pero nada de esto importa, los murcianos no atendemos a nuestros periódicos ni a nuestras radios. Un ejemplo es el programa de Salvados sobre la interrupción del embarazo. La situación fue denunciada en todos los medios regionales y no pasó nada, solo cuando salta a los medios nacionales recordamos el daño que se ha hecho a tantas mujeres, a las que ni se dio medios ni se acompañó en su dolor por la pérdida de sus hijos, pero aquí nadie dimite ni cambia de voto. Estómagos de ballena, que diría mi amiga Loli.

Entre tanto, están arruinando esta Región y para que no les digamos que van desnudos plantean silenciarnos cambiando la ley electoral, subiendo el porcentaje mínimo para ingresar en la Asamblea. No sé si algún día despertaremos y veremos la realidad de una Región cada día más empobrecida, hundida y acabada, donde a pesar de los lamentos sigue llegando el agua todos los meses, pero no todo lo demás, donde lideramos en fracaso escolar, en trabajos mal pagados, donde tenemos una sanidad desastrosa en comparación con otras comunidades, uno de los peores registros de vacunación… y, encima, lo poco que se logró conseguir durante la anterior legislatura, gracias a que estaban en minoría, lo están tirando por la borda. Tenemos que darle las gracias a los tránsfugas que nos han hecho regresar a aquellas mayorías aplastantes que tanto daño hicieron a esta Región, traicionándose a si mismos. Dudo de que les quede conciencia viendo sus vídeos, esos que de tanto color parecían fruitis, cuando el único color y olor que le han importado es el de dinero .

Un amigo mío de derechas de toda la vida no se explica que es lo que pasa en esta Región. No es derecha eso que nos gobierna, dice enfadado. Esto es otra cosa, y lo peor es que sus decisiones las vamos a pagar bien caras con el paso de los años. Falta ver si despertamos en las urnas, entre tanto mientras ruede para ellos no es chamba, otra cosa es que nos vaya bien a nosotros y a la Región, que no es así.