La barbarie inconsciente

Ahora que se ha `solucionado´ temporalmente el drama del Open Arms y del Ocean Viking, y se han puesto a salvo a más de 400 personas tras estar varios días pasando un calvario en el mar, debemos, todos, reflexionar sobre lo que pudo ocurrir y no ocurrió. Y lo que, seguramente, volverá a suceder.

El lingüista y filósofo Tzvetan Torodov, allá por el año 2008, señalaba que, por miedo a los bárbaros, en los países occidentales nos convertimos en aún más bárbaros. Las formas de barbarie que llevamos a cabo superan, con creces, a las que tememos. Tras los atentados de las Torres Gemelas, y por un `supuesto´ miedo a que pudiera volver a suceder, Estados Unidos, junto con otros países europeos, iniciaron varias guerras hipotéticamente contra el terrorismo. Pero durante los años que siguieron a los ataques del 11 de septiembre de 2001 sucedieron verdaderas barbaridades. Las víctimas de los ataques en Irak, con las armas más sofisticadas estadounidenses, son incalculables. Murieron inocentes que no tenían nada que ver con esos atentados terroristas. Es más, ningún iraquí había cometido ningún atentado terrorista nunca contra EE.UU.

A eso se refería Todorov cuando señalaba que las barbaries que cometen los occidentales son mayores porque el daño causado al pueblo iraquí es mucho mayor tanto en pérdidas económicas como vitales. Pero, además, este conflicto, ha desembocado en una serie de sucesos que han provocado miles de muertos en otros lugares, como Siria, que nos deja una de las crisis de refugiados más importante de la historia.

Os estaréis preguntando ¿qué tiene que ver el Open Arms con lo que acabo de exponer en los párrafos anteriores? Sin lugar a duda, el drama que hemos vivido los últimos días a través de los medios de comunicación tiene muchos aspectos en común con lo que se exponía. El que hayamos estado todos y todas presenciando cómo unos seres humanos se exponían a la muerte; el que haya dirigentes que condenan esas inocentes vidas a una pena de muerte sin juicio; el que haya, incluso, quien osa a denunciar una ONG que se dedica a salvar vidas en el Mediterráneo (bueno, salvarán algunas porque el hecho de que el Mediterráneo sea una fosa común es ya un hecho), etc., en mi opinión, nos convierte en bárbaros. De hecho, en este caso ni siquiera nos hemos convertido en bárbaros por miedo a los bárbaros porque en ese barco no andaban terroristas, asesinos o genocidas, sino personas que intentaban conseguir una vida más digna, en la que no estén perseguidos, amenazados, aterrorizados o con hambre.

No obstante, aunque no fueran bárbaros, a algunos les dan mucho miedo. Dan miedo a los que temen perder su estilo de vida, su identidad, los alérgicos a las mezquitas, al té con menta y a la diversidad cultural o lingüística. Porque donde hay belleza, ellos ven amenaza.

Las y los que no nos movilizamos ante tal drama humanitario, no lo hacemos porque no nos sentimos responsables del mismo. Total, son personas diferentes, de un país extranjero a nosotros, y si están así y viven este drama es porque no hacen bien las cosas, dirán algunos.

Quizá no seamos culpables de las penurias que se viven en los países que están en guerra, sufren hambrunas o dictaduras. Al menos, de manera directa, no lo somos, pero ¿y la vida que llevamos?, ¿los privilegios que tenemos?, ¿y el agua potable?, ¿el aire acondicionado?, ¿los supermercados? ¿Cómo lo conseguimos?, cabría preguntarnos, al menos, las razones de esta privilegiada vida que tenemos hoy en día en Occidente. Sería interesante estudiar las razones del enriquecimiento del norte y el empobrecimiento del sur. Quizás debemos intentar entender de dónde vino el dinero que ayudó a revolucionar Occidente. Incluso, podríamos indagar en cómo se sostiene nuestro sistema del bienestar hoy en día.

Muchas son las dudas y las preguntas entorno a este tema, pero lo que podría ser un comienzo real, para mejorar la vida en los países exportadores de estos refugiados y migrantes es que se dejaran de explotar sus riquezas y no vendría mal, además, invitarles a participar y a tomar decisiones en las organizaciones mundiales que toman las decisiones a nivel económico en el mundo, por ejemplo, en la Organización Mundial del Comercio. Porque, al fin y al cabo, las decisiones que se toman ahí pueden perjudicar o beneficiar el desarrollo en estos países que no consiguen tomar decisiones sobre su propia vida. Como dijo Pepe Mujica en un discurso en la Asamblea General de la ONU: “Allá donde se reparten las riquezas y se toman las decisiones, no entramos ni para servir el café”.

En definitiva, deberíamos empezar a desarrollar más conciencia porque sin conciencia social, humanitaria o política estamos destinados a la barbarie, sembrando el horror en el mundo; porque nuestro `frágil´ sistema de democracia actual no constituye ninguna garantía de igualdad para todos los seres humanos. Desgraciadamente.