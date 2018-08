El legado de Paco Martín

Es difícil generar unanimidad a la hora de que valoren tu aportación a la sociedad. Incluso cuando te has ido de este mundo. Eso está pasando con Paco Martín, creador de La Mar de Músicas, en Cartagena, una de las demostraciones culturales que más han aportado a esta Región. Y que más quebraderos de cabeza le ha dado a este gestor cultural, fallecido este martes a los 61 años, que también tuvo sus días de vino y rosas con su criatura.

No quiero ser presuntuoso pero me atrevería a asegurar que Paco Martín ha hecho por la música, en particular, y por la cultura, en general, de esta comunidad autónoma, mucho más que casi toda la pléyade de gestores con los que ha contado su gobierno a lo largo de estos años. La Mar de Músicas nos puso en el mapa nacional, e incluso internacional, con presencia asidua en los telediarios, las emisoras de radio y los principales periódicos de este país. A mí, en particular, y será algo que le agradeceré eternamente, me posibilitó entrevistar para TVE a uno de los mitos de la canción italiana, Gino Paoli, quien recaló para ser premiado en su edición de 2015 con su "Sapore di sale, sapore di mare".

A Paco Martín lo recordaremos siempre no solo por lo que hizo sino por cómo lo hizo. La Mar de Músicas sobrevivirá a su mentor porque esa era la idea última que atesoraba. En una tierra donde la cultura sigue siendo una 'maría', como aquellas asignaturas nuestras del bachillerato, que aflorara gente como él o como Alberto Nieto, en el Festival de Jazz de San Javier, era casi un milagro. Y que los políticos confiaran en ellos, casi una alegoría.