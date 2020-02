'Cat café': ¿para cuándo uno en Murcia?

Estoy gratamente sorprendida porque cada vez hay más 'cat cafés' o cafeterías gatunas en España. En este artículo te voy contar varias cosas sobre estos sitios, sigue leyendo, porque voy a ello.

¿Qué es un 'cat café'?

Un 'cat café' no es ni más ni menos que una cafetería sin estrés, sin estruendos, sin ruidos y que además tiene muuuuuchoooos gatos.

Eso sí, estos gatos están todos controlados a nivel higiénico-sanitario, suelen estar muy relajados y disponen, además, de muchos juguetes para que puedas jugar junto a ellos. Pero eso sí, solo cuando ellos quieran jugar ya que si están descansando o durmiendo no debes tocarlos, ni tomarlos, ni molestarlos.

Cuando vayas a un 'cat café' lee con atención las normas que tengan para poder contactar con los gatos.

¿Dónde se abrió el primer 'cat café' en España?

En Madrid capital con el nombre de Gatoteca, en concreto en la calle Argumosa, 28. Allí, además, es donde tiene también la sede la la protectora de animales ABRIGA. Lo abrió Alex.

Aún recuerdo, hará ya más de cinco años, cuando Alex me contó que en Japón eran muy típicos los 'cat cafés'. También me contó que ella se puso por objetivo abrir uno en España y que no paró hasta que lo consiguió. El caso de Alex tuvo mucho mérito ya que fue el primero en España y como ya sabemos a los primeros que hacemos algo siempre nos cuesta un poquito más que al resto.

Si vas por Madrid, no puedes dejar de visitar La Gatoteca. Es un sitio precioso. Los gatos allí están genial.

He tenido la suerte de haber estado varias veces en la Gatoteca. Además, una de las veces que estuve allí, dí una conferencia sobre loss derechos de los gatos rodeada de gatines muy simpáticos.

Aún recuerdo que en esa conferencia hice una distinción entre tipos de gatos domésticos y, digo domésticos, porque los tres supuestos que cito a continuación pertenecen a la especie felina doméstica.

Los derechos de los gatos que viven en una casa. Los derechos de los gatos ferales que viven en libertad. Los derechos de los gatos extraviados y/o abandonados, que deambulan asustados por las calles.

Si bien, la conclusión final fue que todos los gatos ferales, callejeros o caseros que viven en un hogar tienen derecho a la vida, ser cuidados, respetados, asistencia veterinaria, refugio de las inclemencias del tiempo, y por supuesto, a no ser maltratados, ni envenenados, ni reubicados a su suerte y sin ningún protocolo ético- veterinario, ni mucho menos a ser capturados y exterminados como si fueran plagas.

¿Qué funciones sociales tiene un 'cat café'?

Un 'cat café' cumple varias funciones sociales, pero de entre todas, yo destacaría las siguientes:

Concienciación sobre los gatos y sus necesidades.

Concienciación sobre la tenencia responsable de gatos.

Fomenta la adopción responsable de gatos sin hogar.

Rebaja los niveles de estrés y es un sitio de relax para los gatos que lo habitan y para los humanos que visitamos estos sitios.

Da visibilidad a crueles casos de abandono, maltrato y envenenamientos de gatos.

Promueve el reconocimiento de la gran labor que hacen los voluntarios de protectoras de animales especializadas en gatos.

¿Dónde hay más 'cat cafés' en España?

Afortunadamente a día de hoy, también hay 'cat cafés' en Barcelona, Castellón, Valencia, Alicante y, recientemente, ha abierto uno en Torrevieja.

Recuerdo como si fuera ayer cuando una gestora de colonias felinas que coincidió conmigo en un evento en Torrevieja, se dirigió a mí y me dijo lo siguiente: "Raquel, ¿qué requisitos hacen falta para tener un 'cat café' aquí, en Torrevieja?"

En ese mismo momente, pensé para mí – buena pregunta- .

Si bien, pocos segundos después me activé mentalmente y le dije varios de los requisitos que posiblemente debería tener en cuenta ya que en ese instante fusioné algunos de mis conocimientos jurídicos en materia de derecho animal con algo que me comentó sobre estos sitios Alex de la Gatoteca años antes.

Ahora, meses después he visto con gran alegría como Torrevieja disfruta de su primer 'cat café'. Esta peculiar cafetería con gatos tiene un nombre muy original, por cierto, ya que se llama el Rinconsico del Gato.

Aún no he podido ir a verlo, pero posiblemente en mi próxima visita por la zona de Torrevieja iré por allí, a pasarle la ITV a los gaticos que estén por allí. Esto lo digo en plan irónico porque seguro que estarán muy bien cuidados.

En Sevilla hay un proyecto de futuro 'cat café' con un nombre muy simpático, que es MIAU CAFÉ. Puedes ver más info sobre él y sobre cómo serán sus instalaciones en su web www.miaucafe.es.

¿Qué requisitos legales necesito cumplir para abrir un 'cat café'?

Sinceramente te aconsejaría que con carácter previo, contactarás con los 'cat cafés' que hay en España: Cat Relax, el Rinconsico del Gato, Neko Neko, Cat Relax, El Passatge dels Gats, Gatuari, Spai de Gats, La Casa de los Gatos dentro de La Fábrica de Huellas y La Gatoteca para que te cuenten su experiencia a nivel de requisitos legales y también a nivel de instalaciones, salas para cuarentena, ocio felino, café, actividades, etc...

Y por supuesto, te diría que fueses a la concejalía con competencias en materia de sanidad y de protección animal del municipio dónde quieras abrir un 'cat café' para ver qué requisitos te piden para la licencia de actividad y de apertura. También te indicaría que contactases con la sección de protección animal de la Consejería de Agricultaria y Ganadería de la Comunidad Autónoma donde esté el local en el que pretendas abrir el 'cat café' para ver qué requisitos tienes que cumplir para licencia de núcleo zoológico.

También debes contactar con la concejalía de Urbanismo y solicitar los permisos necesarios antes de hacer cualquier obra o reforma en el local.