Mi amigo Castel

En el año 2014 conocía a Mai en una cena con unos amigos. Mai es una chica muy inteligente, tiene dos carreras y lleva una vida autónoma a pesar de quedarse ciega a causa de un accidente de tráfico. Mai tenía un precioso perro guía de raza labrador y de color blanco llamado Crash, que lamentablemente falleció este verano.

En esa cena me enteré por ella de que la Asociación de Usuarios de Perros Guía de la Región de Murcia necesitaba asesoramiento especializado en Derecho Animal. Por aquella época aún trabajaba como abogada y no me lo pensé dos veces, un tarde del mes de septiembre de 2014 me presenté en la sede de la ONCE de Murcia, donde trabajaba Jesús, miembro de la directiva de la citada asociación, y conocí a Jesús y a Castel (su perro guía).

Jesús es una persona ciega por un accidente que tuvo jugando cuando era un niño. Desde esa fecha. he colaborado de forma gratuita con la citada Asociación hasta el día de hoy, donde he encontrado a personas excepcionales y a perros magníficos, como Crash, Castel o Alma, entre otros. Hoy por hoy, tengo una relación de amistad con Castel (el perro guía) y su usuario, Jesús.

Ambos son muy activos, ya que salen todos los días a pasear y hacen unos 8 kilómetros de recorrido diario por uno de los parques más grandes de Murcia. Castel es un perro guía afortunado porque vive con Jesús y con su pareja María Dolores quién también tiene una discapacidad visual (a causa de una enfermedad) y una perrita labradora también de color negro, llamada Alma, que como has adivinado también es una perra guía.

Castel y Alma tienen mucha suerte porque cuando están en casa suelen estar juntos, y como ahí no tienen que trabajar como perros guía, aprovechan para jugar, dormir juntos, etc.

Desde el año 2014 he colaborado con la Asociación de perros guía de la Región de Murcia en conferencias y eventos con concejales de diferentes municipios, con agentes de policía local y con representantes de la hostelería y taxistas a través de DeAnimals y el Instituto de Protección Animal (IPA).

El motivo de estas reuniones y conferencias era y es el de crear conciencia social; ya que -por desgracia- se desconoce a día de hoy el hecho de que los perros guía y las personas a las que guían, que se conocen como usuarios de perro guía, tienen derecho a entrar en todo tipo de establecimientos públicos (bares, piscinas, supermercados, autobuses), ya que excepto a un quirófano, pueden acceder a todo tipo de espacios.

Sin embargo, miembros de las citadas asociaciones, se han encontrado con situaciones muy feas, por el hecho de que no los hayan dejado entrar a determinados sitios, como por ejemplo a una iglesia, subir a un taxi, entrar a un supermercado o a un bar, a pesar de que la ley les permite acceder con su respectivo perro guía.

En estos casos la policía local es la autoridad competente para levantar acta de sanción y remitirlas a la concejalía con competencias en materia de protección animal y de sanidad para que se tramite una sanción económica (una multa) contra el establecimiento que impidió dicho acceso a un perro guía.

Comoquiera que existe una gran desconocimiento en esta materia, la citada Asociación de Perros Guía de Murcia imparte charlas informativas en centros educativos y también realizan reuniones y ruedas de prensa con concejales de diferentes municipios para trabajar la concienciación en esta materia.

Escribo este post porque justo esta semana he tenido a Castel de visita en casa, he visto como cuando está en casa con mi perro es un perro normal al que le encanta jugar con la pelota y con mi perro Garry No obstante, cuando su usuario (Jesús) le pone el arnés de trabajo y le da la orden de trabajo para que le oriente, Castel se convierte en un excelente perro guía.

Los perros guía que prepara la Fundación ONCE para personas con discapacidad visual están reconocidos a nivel estatal como perros de trabajo para personas que no pueden ver nada o que tienen una importante pérdida visual. Estos perros son los únicos perros de asistencia que tienen una homologación y reconocimiento a nivel estatal, con independencia de lo que diga la ley de perros de asistencia de cada comunidad autónoma. A diferencia de otros perros de asistencia, como los perros de alerta médica, los perros de asistencia de personas con poca movilidad, entre otros tipos de perros de asistencia cuyo reconocimiento depende de lo que diga la ley de perros de asistencia del lugar donde se hallen.

El perro guía cuando ya no puede trabajar por edad, por enfermedad u otro motivo, puede quedarse con la persona usuaria que lo tenía, y si ésta no lo quiere puede pasar a la familia que lo tuvo de acogida cuando era un cachorro, antes de recibir el adiestramiento de la ONCE o vuelve de nuevo a las instalaciones de la ONCE, donde se quedará el resto de sus días, salvo que fuera adoptado.

A día de hoy, he de confesarte que me planteo 2 cosas:

1. Si no tuviera en casa animales, me quedaría con Castel cuando lo jubilasen sin pensarlo (aunque para suerte para él, cuando se jubile se quedará con Jesús, según éste me comentó hace poco)

2. Ojalá, pronto haya otras herramientas para las personas con discapacidad visual para que estas puedas puedan salir a la calle con la misma seguridad o más que las que le proporciona un perro guía, de tal forma que que no sean necesarios estos perros puedan ser simplemente perros y no tengan que 'trabajar' (=guiar). Si bien, para ello, las personas ciegas necesitarán de dispositivos tecnológicos que les permitan tener toda la información que un perro guía les proporciona a día de hoy, como es localizar un semáforo, el paso de peatón, la puerta de entrada a un supermercado, la parada de un autobús, unas escaleras, etc.

Si tú como lector/a quieres adoptar un perro guía para que pase el final de sus días con muchos mimos y cariño, puedes contactar con la Fundación ONCE a través de su página web.