¿Por qué apoyar con escritos y asesorar a los concejales de protección animal?

Una de las cosas que ya no me sorprenden, por desgracia, es que muchos concejales con competencias en materia de animales no están formados. Sí, sí, como lo estás leyendo, están ocupando un cargo público sin una formación cualificada. Es un poco triste, pero es la realidad de este país.

En mi caso, no ha sido una vez sino en varias ocasiones el encontrarme que no tenían ni idea sobre cómo implementar un método C.E.R. (Capturar /Esterilizar / Retornar) en su municipio o cómo realizar campañas de concienciación, y en general, cómo realizar políticas públicas de protección animal éticas y acordes al contexto social y jurídico actual. Y lo que es peor aún, muchos de ellos no se habían leído ni su ordenanza municipal ni la ley autónomica de protección animal.

Pero, ojo, porque los concejales con los que yo he tenido contacto, que pueden superar los 50 y de municipios diferentes, eran concejales 'buenos'; concejales que, muchos de ellos, tenían animales rescatados adoptados y que habían llegado a la política con la intención de ayudar en este sector.

1. Los concejales de protección animal necesitan apoyo de personas activas en esta materia, especialmente los concejales que llegan por primera vez a su cargo. En estos casos, si te animas y le presentas un escrito ofreciéndoles tu colaboración en la gestión de colonias felinas, programación de campañas de concienciación, etc. es muy posible que antes de que te des cuenta, te estarás reuniendo con el concejal y estarás colaborando activamente con tu Ayuntamiento. Así que, anímate, pide por escrito una cita con tu concejal y ofrécele tu colaboración.

2. La importancia de la formación. Mientras escribo este post, estoy pensando en la importancia de la formación porque estoy recordando el caso de una gran amiga, Ángeles Rico, que se formó online conmigo en el IPA, Instituto de Protección Animal, realizando cursos como por ejemplo el taller de Escritos a Ayuntamientos sobre Colonias Felinas. A partir de realizar la formación, Ángeles dio el paso junto a su Asociación Adda Guardales de presentar un escrito a su Ayuntamiento para ofrecerle su ayuda y colaboración.

Durante varios años, ha realizado un trabajo continuo e intenso en su municipio. Gracias a su tesón y a los varios escritos que ha presentado, ha conseguido muchas cosas; como por ejemplo, que desde el año 2020 su Ayuntamiento de Rojales no solo implemente el método C.E.R. sino que también se haga cargo de las urgencias de los gatos de las colonias que estén heridos, enfermos o lesionados. Y que en su municipio haya tres macro refugios para gatos de la calle, cercados e identificados. ¡Una pasada de refugios, la verdad!

3. Concejales que se sienten solos, de ahí la importancia de los escritos. En otra ocasión, me sorprendió el hecho de que una concejal de protección animal de un municipio de Murcia, se me acercó en el descanso de una formación y me dijo lo siguiente:

“Raquel es que en el Ayuntamiento solo recibimos quejas de los gatos, de vecinos a los que les molesta algún gato. Nunca hemos recibido algún escrito de colaboración con el Ayuntamiento para gestionar las colonias felinas, sería genial tener escritos de este tipo, porque en mi Ayuntamiento me siento muy sola, con el tema de llevar a cabo estos temas y defender presupuestos”.

Esta conversación fue en diciembre de 2019 y la verdad es que me marcó bastante, desde entonces soy muy machacona en mis formaciones y conferencias sobre la importancia de presentar escritos, y les cuento este caso.

La citada concejal se desplazó hasta Alhama para asistir a una formación que yo impartí sobre Legislación aplicable a las Colonias Felinas en el Ayuntamiento de este municipio, gracias a la colaboración de la entidad de protección animal Peludines de Alhama y al concejal de Bienestar Animal de este Consistorio.

Asesores anónimos. La verdad es que pensando en voz alta, resulta curioso que haya particulares, profesionales y voluntari@s de entidades asesorando de forma anónima a concejales de protección animal. Y sin embargo, el resto del equipo de gobierno no suele tener ni idea de la demanda social que hay en ese tema, porque no hay pruebas por escrito y tampoco puede la persona que asesora justificar (probar) su asesoramiento, aunque sea gratuito.

Por eso, siempre recomiendo que ofrezcamos nuestra colaboración por escrito. Este tipo de documentos servirá de apoyo al concejal de protección animal que quiera llevar a cabo alguna política pública en este ámbito, especialmente cuando tengan que ver presupuestos para implementar el método C.E.R, campañas de concienciación y otras acciones.

4. Las pegas de la oposición. Otro de los problemas que se suelen encontrar los concejales de protección animal es que la oposición mira con lupa los presupuestos que destinan a su área, especialmente si aumentan su partida presupuestaria y los plenos pueden ser bastante 'divertidos'. Imagínate un Ayuntamiento donde no se aplicaba el método C.E.R. o donde había una partida ínfima y que de la noche a la mañana aprueba un presupuesto importante para implementarlo. Si la oposición no tiene ni idea de qué es el método C.E.R., las ventajas, etc. y el concejal de protección animal no tiene muy clara la defensa de su presupuesto, puede que esa partida nunca llegue o la cantidad sea reducida o aún siendo la cantidad programada aprobada, que le hagan pasar un mal rato.

Ahora, imagínate que hubiera escritos solicitando la implementación del método C.E.R o su mejora de varias entidades de protección animal, profesionales y particulares. Estos escritos servirían de apoyo a la defensa de presupuestos del concejal y por extensión, a la defensa y protección de los animales de tu municipio.

Y para finalizar este post, te doy un consejo: “Anímate a presentar escritos en tu Ayuntamiento ofreciendo tu colaboración para implementar el método C.E.R., solicitando información sobre el presupuesto para aplicarlo o sobre el protocolo de actuación en caso de animales maltratados y envenenados”.