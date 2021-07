¿Pueden los gatos de particulares pasearse por las casas de los vecinos?

Una de las consultas que me hacen con frecuencia las personas que tienen gatos en sus casas, a los que quieren y cuidan como un miembro más de su familia es la siguiente:

“Se quejan mis vecinos/as porque mi gato se pasea por su casa o por la zona común de la comunidad, como por ejemplo, jardines, piscinas, etc. Mis vecinos/as me amenazan con capturar a mi gato y no sé qué puedo hacer"

Lo primero que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista legal, es que un gato de casa que tiene familia no tiene derecho a pasearse fuera de su hogar.

El único gato que puede moverse libremente es el gato de colonia, porque es un gato no sociable, que ha nacido en la calle (generalmente) y cuyo hogar es el lugar donde reside (la calle u otro sitio). tal y como he analizado en los cursos sobre colonias felinas en el INSTITUTO DE PROTECCIÓN ANIMAL (IPA).

En el caso de los gatos de casa que viven con una familia, el mero hecho de dejarlos salir al exterior, fuera de su hogar, supone una imprudencia sin mala fe por parte de la persona responsable de su cuidado y bienestar, que no es consciente de los riesgos que corre su gato.

Muchas veces los propietarios/as de los gatos que tienen acceso al exterior piensan que no dejar que el gato se vaya de paseo fuera de casa es maltratarlo psicológicamente porque va en contra de su naturaleza y prefieren dejarlo salir fuera a poner límites a tal efecto, sin obviar dos cosas:

1. Que no es legal que el gato de casa se esté paseando fuera de su hogar y máxime aún si se quejan los vecinos/as

2. Que el gato que sale de casa está en peligro

El gato que sale fuera de su hogar está expuesto a que lo ataque un perro, otro gato o lo atropelle un coche, a contagiarse de una enfermedad, hongos, parásitos, etc. Estos hechos serían incidentes o accidentes, pero sin lugar a dudas, serían evitables para ese gato, si éste reside en casa.

Pero no solo puede ser víctima de un accidente el gato de casa que se pasea por la irresponsabilidad de su propietario, sino que además puede ser capturado, envenenado o maltratado por alguna persona malvada o delincuente que odie a los gatos, o simplemente porque le moleste su presencia en su hogar o en una zona comunitaria, por el mero de hecho de que el gato deambule sin control por estas zonas. Estos casos pueden ser denunciados penalmente, tal y como explico en mi blog de DeAnimals.

En este punto, hay que tener claro que la persona a la que no le gustan los gatos no tiene derecho a maltratarlos, envenenarlos, ni a capturarlos, porque tales hechos serían constitutivos de delitos regulados en el código penal y pueden ser denunciados por ello.

Todas estas circunstancias nos tienen que llevar a la reflexión de que si tienes gato y lo quieres, tienes que ser un propietario responsable y no dejarlo salir de casa.

Actualmente yo tengo a mi gato Tico que no sale a la calle, para ello en las ventanas tengo mosquiteras; solo le dejo salir a mi patio y jardín, y cuando le dejo estoy vigilando. Y cuando tengo a algún gatito de acogida en casa tampoco le dejo nunca salir a la calle, ni al jardín por si echa a correr y salta la pared y se escapa.

Estas medidas no son cómodas siempre, porque te puedes sentir enjaulado, pero cuando los veo a ellos que están sanos, y no tengo que sufrir por si regresan vivos o no, heridos, enfermos o por si son objeto de actos crueles, llego a la conclusión de que me merece la pena.

Es cierto que esto mismo que comento aquí, hace 20 años o más habría sido considerado un disparate, que no se puede hacer cuando vives en una casa con jardín o patio, como cuando vivía en casa de mis padres. Pero realmente si se quiere, sí se puede; siempre se pueden poner medidas de seguridad para evitar que los gatos se vayan de casa.

Es muy triste, para mí, cuando recibo emails de personas pidiendo auxilio porque su vecino ha capturado a su gato y no sabe dónde está. O cuando le han envenenado o atropellado a su gato, simplemente porque esa persona pensaba que era legal que se paseara solo y que además era un gato más feliz así.

Este artículo está hecho con mucho cariño y respeto a las personas que dejáis vuestros gatos libres, sé que los queréis pero pensad en los peligros reseñados aquí: ¿De verdad queréis que estén expuestos a esos peligros? ¿De verdad queréis exponeros a ser multados? ¿De verdad queréis tener conflictos con los vecinos por las molestias que pueda ocasionarle tu gato?

En el próximo post seguiré respondiendo a las cuestiones que me planteáis los lectores de este diario.