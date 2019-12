Los 13 pasos para ser un buen concejal de protección animal

He de confesar que uno de mis sueños es que las concejalías con competencias en materia de protección animal se ocupen de verdad de velar por el bienestar y protección de los animales de su municipio. Promover y procurar una protección animal real no es incompatible con temas de zoonosis, insalubridad, molestias vecinales, licencias para la tenencia de animales catalogados como potencialmente peligrosos y el riesgo que para la seguridad pública pueda conllevar que un animal deambule suelto.

En este post voy a exponer los 13 items que debería realizar un concejal con competencias en materia de protección animal para ser un referente en protección y bienestar animal.

El objeto de este texto es el de ilustrar jurídicamente a concejales y alcaldes, ya que con frecuencia no paran de pedirme ayuda en esta materia. Considero que es una pena que haya políticos que quieran de verdad ayudar y proteger a los animales de su municipio y que estos no sepan cómo hacerlo.

Aquí va el listado de los 13 pasos que debe dar un concejal con competencias en materia de protección animal.

1. SACRIFICIO CERO

Paso uno, localizar, leer y analizar el tipo de contrato que tiene su Ayuntamiento para el servicio de recogida de animales abandonados, extraviados, maltratados, incautados, cedidos por sus propietarios, etc.

Lo más importante de dicho contrato es que conste que se aplicará el Sacrificio Cero de los animales recogidos por la empresa que realice el servicio de recogida de animales en su municipio y que el servicio se hará de lunes a domingo, 24 horas, los 365 días del año.

Si el contrato no recoge esto de forma clara y sin lugar a dudas, debe procurar un contrato de estas características a la mayor brevedad posible.

2. COLONIAS FELINAS

Paso dos, debe ver qué se está haciendo en su municipio con los gatos ferales y las colonias felinas. Si no se está haciendo nada, debe promover la aplicación del método C.E.R, y si se está haciendo debería reunirse con los gestores de colonias felinas para escuchar sus necesidades y que aspectos haya que mejorar en este punto.

Importante: tanto si se va a crear de cero la regulación de las colonias felinas y por ende la aplicación del método C.E.R. (Captura, Esterilización y Retorno al punto de origen) debería contemplar los siguientes aspectos:

Gastos veterinarios a cargo del Ayuntamiento. (Esterilización, desparasitación, microchip, asistencia veterinaria de animales heridos, atropellados y/o enfermos).

Identificación con microchip de cada gato a nombre del Ayuntamiento.

Ubicación en cada colonia felina de puntos fijos de comida, areneros (si están en zonas urbanas) y casetas para proporcionarles refugio de las inclemencias del tiempo.

Realizar un censo de los gatos ferales y un mapeo de las colonias felinas de su municipio.

Formar a los gestores de colonias felinas en gestión integral de colonias felinas con buenas prácticas y dotarles de una carné municipal de gestor de colonias.

3. COLABORACIÓN CON PROTECTORAS DE ANIMALES DEL MUNICIPIO.

Colaborar activamente con las protectoras de animales de su municipio y con los gestores de colonias felinas, reconociéndoles su labor social y altruista para velar por el bienestar de los animales en su municipio.



4. ORDENANZA MUNICIPAL

Revisar la ordenanza municipal de protección animal y en caso de no contemplarlo, modificarla para que incluya la regulación de los siguientes puntos, como mínimo:

Sacrificio cero.

Método C.E.R. para los gatos ferales, incluyendo los apartados del punto anterior.

Creación de una Mesa de Bienestar Animal.

Creación de protocolos para la recogida de animales vivos y muertos.

Crear una unidad de policía local especializada en protección animal, como por ejemplo, ocurre en Castellón, Fuenlabrada, Burjassot y Torrent.

5. MESA DE BIENESTAR ANIMAL



Crear una Mesa de Bienestar Animal en la que se reúnan con carácter periódico el concejal citado, protectora de animales, gestores de colonias felinas, veterinarios y agentes de la autoridad del municipio para crear protocolos en casos de maltrato, atropellos, animales en balcones, atados, envenados, etc.



6. CONCEJALÍA PROTECCIÓN ANIMAL O BIENESTAR ANIMAL



Denominar a la concejalía con el nombre de Protección o Bienestar Animal, si no lo tuviera. Y en el caso de tenerlo, formarse y/o asesorarse el concejal para que sea una auténtica concejalía garante del bienestar de los animales de su municipio.



7. SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES ÉTICO



Verificar que el servicio de recogida de animales de su municipio sea ético, es decir, que no sacrifique animales y que los trate bien hasta que sean adoptados y visitar el sitio sin previo aviso.

8. PARTIDA PARA GASTOS DE URGENCIAS



Habilitar prespuesto económico para los gastos de veterinario de urgencias de animales atropellados, heridos, lesionados o envenenados.



9. CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN



Realizar campañas de concienciación para la ciudadanía, como por ejemplo:

Tenencia responsable de animales

Identificación con microchip

Esterilización

10.CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS



Promover la realización de charlas educativas basadas en el respeto a los animales en los centros educativos de su municipio.



11. UNIDAD DE POLICÍA LOCAL ESPECIALIZADA



Facilitar formación a los agentes de la autoridad de su municipio y crear una unidad especializada de policía local en protección animal.



12. 'PIPICAN'

Habilitar parques de recreo para los perros, conocidos como 'pipican'.



13. OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

Crear una Oficina de Protección Animal en la que se tramiten los expedientes sancionadores por maltrato y abandono de animales y que además medie para la agilización de las incautaciones de animales en situación de riesgo.

Querido/a lector/a si eres concejal o conoces a algún concejal de un municipio que necesite asesoramiento y/o formación online o presencial especializada puedes contactarme a través de mi web www.deanimals.com