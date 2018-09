Cientos de libros de Primaria en la Región confunden Cartagena con Murcia

Según el libro de sexto de Primaria que estudiará el alumnado de la Región, Murcia es una ciudad con puerto en el Mediterráneo que ocupa el lugar de Cartagena. Los estudiantes de la comunidad, que vuelven a las aulas esta semana, se enfrentarán a este manual de Ciencias Sociales que también menciona una Diócesis de Murcia inexistente y nombra constantemente a la comunidad por la capital.

En un mapa ilustrativo regional aparece Murcia situada en el lugar de Cartagena con un anagrama de un puerto, entre los de Torrevieja y Garrucha. Estos errores aparecen en el bloque `Las huellas en el tiempo´ referente al patrimonio histórico y cultural. El error de este libro viene a incidir en un sentimiento de buena parte de los cartageneros que no sienten tenidos en cuenta en muchos aspectos por la Comunidad.

El concejal de Educación de Cartagena, David Martínez Noguera, ha expresado el martes por la mañana su malestar por estos errores. “En los años que he estado de maestro nunca me he encontrado situaciones como ésta, pero está claro que la Consejería debería haber revisado el contenido de estos libros de texto antes de que llegaran a los centros y a los propios escolares”, ha indicado el edil.



Martínez Noguera ha recordado que tanto desde la Concejalía de Educación como desde Puerto de Culturas se han puesto en marcha varios programas educativos para ayudar a los menores a conocer la historia de Cartagena en profundidad.

Por su parte, la diputada regional del Partido Popular, Elena Ruiz, ha pedido en una moción registrada en la Asamblea Regional, el establecimiento, por parte de las editoriales y con la colaboración de los centros educativos, de mecanismos de control que eviten la existencia de contenidos erróneos en los libros de texto.

"Nuestro objetivo es que las editoriales se subsanen los errores pero también que se implante algún protocolo o procedimiento para impedir la repetición de este tipo de situaciones que requiere la imprescindible colaboración del profesorado", señaló la diputada popular.

Ruiz consideró que en este caso la consejería de Educación había actuado con rapidez al solicitar a las editoriales la revisión de los textos y al advertir a los docentes de los centros afectados.

La diputada popular ha recordado que "la Región cuenta con una de las ciudades más antiguas de la Península Ibérica, Cartagena, fundada por el general Asdrúbal hacia el año 230/229 aC., emporio comercial y militar a lo largo de su historia, que no puede ser excluida en un mapa donde se coloca el anagrama de puerto".