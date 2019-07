Dimite la coordinadora de Cs en Lorca: "Deseo, que en algún momento, Ciudadanos retome el rumbo que no debió perder nunca"

Irene Ruiz Alcazar hizo pública su dimisión este martes como coordinadora de Ciudadanos en Lorca a través de un comunicado en una red social. Ruiz Alcazar también se dio de baja como coordinadora del Comité Territorial del Guadalentín y miembro del Comité Autonómico de Ciudadanos Región de Murcia, al tiempo que abandonó la militancia de la formación naranja, "partido al que me afilié hace más de 4 años", apuntó. "Deseo de corazón, que en algún momento, Ciudadanos retome el rumbo que no debió perder nunca", escribió .

"Los motivos de mi dimisión y baja de Ciudadanos no son personales ni profesionales; simplemente, no puedo continuar en un proyecto político con el que ya no me siento identificada", señaló la que fuera número dos en Lorca en las elecciones del pasado mayo en las que la formación naranja obtuvo un solo concejal, Francisco Morales, quien se convirtió en vicealcalde al facilitar con su voto la formación de un gobierno del Partido Socialista.

"No me voy porque yo haya cambiado, sino porque Ciudadanos ha cambiado", añadió la excoordinadora, quien compartió en sus redes sociales el vídeo de la comparecencia completa de la dimisión de Toni Roldán del partido naranja y añadió que la suscribía "palabra por palabra".

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Cs en la Asamblea Regional, Isabel Franco, señaló que el partido respeta la dimisión de la excoordinadora en Lorca, aunque se pregunta "por qué se ha producido ahora", según informó La Opinión de Murcia.