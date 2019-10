La Fiscalía denuncia al expresidente de Murcia Ramón Valcárcel por una presunta malversación de 600 millones por la construcción de una desaladora

La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha presentado una denuncia contra Ramón Luis Valcárcel, expresidente de la Comunidad durante 20 años, por hasta cuatro delitos relacionados con la presunta malversación de 600 millones de euros por la construcción y adquisición, por parte del Gobierno regional, de una desaladora en Escombreras (Cartagena), según publica La Verdad.

Las investigaciones se encuentran dentro del polémico caso 'La Sal' que fue archivado en junio del presente año basándose la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del Partido Popular que reduce a seis meses el plazo para la investigación judicial. Pese a que se le diera carpetazo a la causa, la Fiscalía Superior sostiene que nada impide que se pueda perseguir en unas nuevas diligencias a personas que hayan sido objeto de una investigación formal en esa causa, según informa el citado medio.

Ramón Luis Valcárcel, miembro del Partido Popular, dimitió como presidente de la Región de Murcia en abril de 2014 para presentarse a las elecciones europeas con el Partido Popular. Durante su periodo como eurodiputado su condición de fuero especial solo permitía que el político fuera encausado por el Tribunal Supremo. Al perder su escaño en el europarlamento en julio de 2019, cualquier Juzgado puede citarlo a declarar en calidad de investigado.

De esta forma, desde la Fiscalía le solicitarán explicaciones a Valcárcel sobre por qué impulsó la creación en 2005 del Ente Público del Agua (EPA), que más tarde adquirió la desaladora de Escombreras, acción por la que la Administración regional aceptó abonar 600 millones de euros por la producción de agua en el plazo de 25 años, con una cláusula llamada denominada 'take or pay' que garantizaba los pagos aunque no se produjera agua.