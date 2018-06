La UCAM carece de licencias de actividad en ocho edificios del Campus Los Jerónimos

La Fundación Universitaria San Antonio, que preside José Luis Mendoza, carece de licencia de actividad para los ocho edificios localizado en el Campus Los Jerónimos Guadalupe: aulario VII y IX, cafetería, edificio de mantenimiento, laboratorio, librería copistería, jefatura de estudios y el centro A/A.

Así lo establece un Decreto fechado a 16 de abril de 2018, y firmado por el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, por el que abre un expediente sancionador a la Fundación Universitaria San Antonio y al que Ahora Murcia ha tenido acceso.

Por ello, el grupo municipal solicita al concejal de Urbanismo y al alcalde Ballesta el cese inmediato de la actividad de la Universidad Católica de Murcia. Desde Ahora Murcia señalan que se trata de unas construcciones donde se están desarrollando unas actividades que no tienen licencia para ello, y donde resulta imposible su obtención puesto que se trata de suelo no urbanizable. Por lo tanto, la agrupación considera que debe acordarse la suspensión de la actividad y su precinto como medida cautelar.

En este sentido, indican que se podría estar "poniendo en riesgo la seguridad de las numerosas personas que utilizan estos edificios diariamente", al carecer de las comprobaciones oficiales necesarias y garantías para tener abierto un negocio al público, como por ejemplo los informes de bomberos, incendios, etc.

De la misma forma, el grupo municipal señala que no se entiende "cómo puede estar abierto al público este campus universitario, que cuenta con miles de estudiantes y cientos de profesores diariamente trabajando y estudiando en unas instalaciones que, según el Ayuntamiento de Murcia, carecen de la correspondiente licencia de actividad, licencia necesaria para ejercer la actividad de cualquier negocio".

Asimismo, desde Ahora Murcia se preguntan cómo es posible que estos edificios en esta situación ilegal tengan los servicios urbanísticos de los que disfrutan a día de hoy, como por ejemplo la gestión de residuos, electricidad, saneamiento, agua, etc.

Para la formación municipalista resulta sorprendente "el paso de tortuga" demostrado por la Concejalía de Urbanismo en este caso, ya que hace varios años que se realizaron inspecciones urbanísticas en el campus de los Jerónimos, por lo que se debería haber actuado con mayor diligencia y haber iniciado este expediente sancionador en aquel momento. Igualmente, se pone de manifiesto la diferencia con otros casos de negocios que el Ayuntamiento de Murcia precinta y clausura en el mismo momento en el que detecta la falta de licencia de actividad.

Diligencias abiertas contra la UCAM en 2015

Ahora Murcia ya puso en conocimiento de la Fiscalía en diciembre de 2015 que gran parte de los edificios del campus de la UCAM se habían construido sin la correspondiente licencia de obra municipal, y sin los informes de la Dirección General de Bienes Culturales al estar en el entorno BIC del Monasterio de los Jerónimos, por lo tanto los citados edificios serían ilegales. Ante ello el Juzgado de Instrucción número 5 abrió diligencias previas en abril de 2016, donde se está investigando a día de hoy estos hechos.

El grupo municipalista se pregunta igualmente como ha sido posible que durante los últimos años y habiendo pasado por este campus numerosos funcionarios y altos cargos del Ayuntamiento de Murcia y de la CARM, así como el propio concejal de Urbanismo del Consistorio, nadie se haya pronunciado sobre esta situación hasta el decreto del pasado 16 de abril, todo ello forzado ante la presión administrativa y judicial que Ahora Murcia está ejerciendo desde su entrada al Consistorio en 2015.

Resulta sorprendente para Ahora Murcia la tardanza de más de dos años, así como la necesidad de una gran cantidad de denuncias, escritos y comunicaciones para que el Ayuntamiento de Murcia iniciase acciones al respecto de la UCAM.

Finalmente, Ahora Murcia no dudará en solicitar la intervención de la Policía Municipal para asegurar el cumplimiento de la legalidad vigente, y para el precinto de las actividades en la UCAM que no posean las correspondientes licencias de actividad, todo ello al igual que el Ayuntamiento hace con el resto de locales y actividades en el municipio que no poseen las correspondientes licencias, y para salvaguardar la seguridad del público en general.