La Audiencia Provincial acepta que Ciudadanos se persone como víctima en el fraude de las primarias en Murcia

La Audiencia Provincial ha aceptado que Ciudadanos se persone en la causa abierta por el juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena que investiga un presunto fraude en las primarias de esta formación en la Región de Murcia en 2019 y que dieron la victoria a la actual vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco. La investigación arrancó tras la denuncia de su principal contrincante, Leonardo Pérez, para quien es "asombrosa" la decisión de la Audiencia, que "va en contra del criterio de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial (Udef), de la Fiscalía y del juez instructor".

La formación naranja ha informado este viernes a través de un comunicado de que "la Audiencia Provincial de Murcia ha aceptado nuestra personación en la causa en calidad de perjudicada, al considerar que el mero hecho de que se ponga en tela de juicio la honorabilidad, el buen nombre y el funcionamiento democrático del partido, ya constituye un perjuicio para Ciudadanos".

Sin embargo, como recuerda Pérez en declaraciones a elDiario.es Región de Murcia, el mes pasado la Udef emitía un informe en el que veía indicios de que el partido había intentado ocultar un posible fraude en la votación telemática al no facilitar la documentación requerida por los investigadores. Según este documento, fechado el 6 de noviembre, "ante la falta absoluta de colaboración real por parte de Ciudadanos y la empresa Lazarus Technology S.L., que actúan de manera conjunta, se extraen indicios racionales de que está ocultándose un fraude en la votación".

En opinión de Leonardo Pérez, "parece que la Audiencia no se hubiera leído el expediente del caso; quiero recordar que no hay todavía nadie imputado, con lo que esta decisión puede hacer llegar información de la investigación a personas que pueden haber sido los autores materiales del supuesto fraude". De todas formas, concluye, "no es la primera vez que en casos de corrupción política, los partidos se personan para influir en la investigación y luego terminan apartados".

En octubre de 2019, la Policía Nacional verificó que la actual vicepresidenta del Gobierno murciano, Isabel Franco, sumó catorce votos de dos IP (Protocolo de Internet) estáticas de otras comunidades en los comicios que la designaron candidata de Ciudadanos a las elecciones del 26M. Los indicios apuntaban a un presunto fraude en dichas votaciones telemáticas. Y ya en diciembre, el juzgado solicitó al partido que no destruyera ninguna prueba relativa a los comicios. Ya el primer peritaje informático encargado por Leonardo Pérez a 'Tecnoperitaciones' había detectado que el 42,93% de los votos a favor de Franco fueron emitidos desde fuera de la comunidad.

Franco, en el punto de mira

Leonardo Pérez fue derrotado en las primarias a las que se enfrentó a Isabel Franco, actual vicepresidenta del Ejecutivo murciano, quien contaba con un gran apoyo de la dirección nacional y que resultó ganadora (599 votos frente a 237). Sin embargo, en estos momentos el liderazgo de Franco parece estar en tela de juicio, ya que desde distintos sectores de la formación naranja se ha apuntado en varias ocasiones a su posible salida del Gobierno regional. La visita esta semana a la Región del vicesecretario general nacional de Cs, Carlos Cuadrado, y el vicesecretario adjunto, José María Espejo-Saavedra, ha reavivado los rumores de una renovación de cargos de Ciudadanos en el Gobierno murciano. La vicepresidenta, no obstante, mantiene sus responsabilidades en la coalición que comparten con el Partido Popular de Fernando López Miras.