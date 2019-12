El juzgado exige a Ciudadanos que no destruya pruebas del supuesto fraude en las primarias de Murcia

El juzgado de Instrucción murciano que está investigando el presunto fraude en las primarias de Ciudadanos de la Región de Murcia ha solicitado al partido que no destruya ninguna prueba de las votaciones telemáticas. Leonardo Pérez, que fue quien denunció el supuesto 'pucherazo' y forma parte de la acusación particular en el caso, ha confirmado a este medio la solicitud judicial: "Esperemos que así sea y respeten al auto del juzgado".

Pérez presentó una denuncia por presunto fraude pocas semanas después de perder en las primarias de Ciudadanos que decidirían al candidato del partido para el 26M. Quien obtuvo la victoria fue Isabel Franco, la actual vicepresidenta del Gobierno murciano, con 599 apoyos frente a los 237 conseguidos por su contrincante. La Policía Nacional vio indicios de fraude tras corroborar que Franco sumó catorce votos de dos IP (Protocolo de Internet) estáticas de otras comunidades.

El excandidato ha expresado a este medio que es "evidente que si la policía ha encontrado ya indicios de delito es razonable que, debido a la lentitud del sistema, se solicite que no se destruya nada que pueda perjudicar el curso de la investigación". Pérez ha señalado que, en caso de que se confirmara el fraude, los tiempos judiciales llegarían tarde. "El resultado de la investigación afecta a la vicepresidenta de la Comunidad Autónoma. Si dentro de tres años dicen que hubo 'pucherazo' las consecuencias políticas serían importantes pero tardías". El juzgado de instrucción solicitó hace meses documentación relativa a las primarias y Pérez ha asegurado que Ciudadanos "aún no ha enviado nada".

Desde Ciudadanos Región de Murcia han restado importancia a la solicitud del juzgado. "Es una petición estándar, de procedimiento. Es como si nos pidieran que no robáramos". Las fuentes del partido han lamentado la "magnificación" y las filtraciones del proceso judicial: "Nos van a dar un curso de derecho procesal con este tema". En una entrevista concedida a este medio en noviembre, la vicepresidenta aseguró qué, en caso de confirmarse el supuesto 'pucherazo' no dimitiría: "¿Por qué?, si soy la primera víctima. Será el partido quien tenga que dar explicaciones, no yo, que era una simple candidata".