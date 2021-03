Ciudadanos pide a López Miras que no ceda de nuevo al "chantaje de los radicales" y mantenga la Ley del Mar Menor

Ciudadanos Región de Murcia ha pedido al presidente López Miras que "no ceda de nuevo al chantaje de los radicales y los que solo buscan el enfrentamiento" y mantenga la actual Ley del Mar Menor. El secretario de Comunicación de la formación, Juan José Molina, ha destacado que "mientras nosotros tratamos de tender puentes, de unir voluntades, Vox y sus satélites y allegados muestran ya su radicalismo y enfrentamiento. Esperamos que al presidente López Miras le quede algo de dignidad y no ceda ante este chantaje, como ya ha hecho con la educación, porque no será el último embate que sufrirá por ese flanco".

Molina, que preside la comisión del Mar Menor en la Asamblea Regional, ha recordado que "Ciudadanos hizo posible el acuerdo y el consenso que la situación del Mar Menor y la ciudadanía nos exigía. Estuvimos a la altura, y conseguimos una ley que ponía la recuperación y la conservación por encima de los intereses partidistas, los mismos que habían abocado tras décadas de inacción -tanto de unos como de otros- a nuestro Mar Menor en una situación límite".

El parlamentario naranja considera que "pedir ahora la derogación de la ley es retroceder a esos tiempos en los que cualquier interés estaba por encima de la protección de la laguna salada". A su entender, "sería echar por la borda un acuerdo que ha funcionado, un consenso que ha sido clave para frenar la degradación de la laguna salada sin demonizar ningún sector, poniendo de acuerdo a la inmensa mayoría de los murcianos".