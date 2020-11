Podemos critica el rechazo del Gobierno regional a abrir una comisión de investigación por la gestión de las residencias

La Asamblea Regional ha rechazado esta mañana la propuesta de Podemos sobre la creación de una comisión de investigación acerca de la gestión las residencias de la tercera edad de la Región de Murcia, en las que han fallecido más de un centenar de personas desde el inicio de la pandemia. Para la portavoz morada en la cámara autonómica, María Marín, es “vergonzoso que las tres derechas hayan decidido no aprobar una comisión de investigación sobre la gestión de las residencias, cuando portavoces de los tres partidos han reclamado la misma comisión de investigación en Madrid, la Comunidad Valenciana o Extremadura”. Marín considera que esto demuestra el “tremendo cinismo” de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que “sólo quieren investigar las residencias donde ellos no gobiernan”. La diputada ha reclamado al Gobierno regional mayor transparencia y ha acusado a López Miras e Isabel Franco de negarse a que se cree esta comisión porque “tiene mucho que tapar”.

La portavoz de Podemos ha asegurado que entre los asuntos que el Gobierno autonómico pretende esconder se encuentran la descoordinación entre el Servicio Murciano de Salud y el IMAS, la falta de personal en las residencias públicas, la precariedad de las trabajadoras de las residencias privadas y concertadas y el régimen de aislamiento “al que se ha condenado a nuestros mayores por no habilitar protocolos seguros”.

El objeto de la comisión de investigación, de haberse aprobado, hubiese sido “detectar qué ha fallado para que se produjese” -tal y como denuncian los propios familiares- “el abandono de personas mayores, fallecidas por covid sin ser trasladadas a una UCI, deshidratadas, sin recibir los cuidados necesarios y en la más absoluta soledad” durante la primer ola de la pandemia. Además, Marín ha señalado que esta comisión hubiese servido para, una vez detectados esos fallos, corregir la situación que “se está volviendo a repetir en esta segunda oleada de la pandemia, con aún peores datos”, ya que en estos momentos hay al menos 66 personas fallecidas, y más de 400 contagios en las residencias de la comunidad autónoma. Sin embargo, la portavoz de Podemos denuncia que “el Gobierno regional está más preocupado por esconder su mala gestión, su ineficacia y su negligencia que por dar solución a los graves problemas que se viven en los centros de la tercera edad”.

Para Marín, la comisión hubiese supuesto “una oportunidad para detectar los fallos y aprender de los errores” ante el “tremendo fracaso del modelo de gestión de las residencias en la Región”, pero esta oportunidad ha sido aplastada por “el rodillo de las tres derechas, más interesadas en ocultar errores que en arrojar luz sobre un tema tan importante”.

Para la portavoz, si bien hay “errores entendibles” durante la primera ola debido a la “novedad de la pandemia”, no es comprensible que “durante todos estos meses en los que sabíamos que iba a llegar una segunda oleada, el Gobierno regional no haya hecho los deberes y no haya puesto todos los medios a su alcance para evitar más muertes en circunstancias tan trágicas”. Además, Marín ha recordado que el ejecutivo de López Miras sigue sin aclarar “dónde ha metido los 10 millones de euros que recibió del Gobierno de España para reforzar las residencias de la Región de Murcia”, de igual modo que no explica “dónde ha metido los 145 millones de euros para sanidad y los 98 para educación”.

Ante el voto en contra de PP y Ciudadanos y la abstención de Vox, Marín ha considerado que “lo sucedido hoy en la Asamblea Regional envilece la política” y ha destacado que “los mismos partidos que quieren apropiarse de los homenajes a las víctimas de la covid, le han dado la espalda a los familiares cuando más lo necesitaban”.