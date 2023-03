Diputados de Ciudadanos se niegan a recibir una medalla del presidente tránsfuga del Parlamento murciano: “Ha sido una legislatura nefasta”

“Estamos en el final de una legislatura nefasta, la peor de la historia democrática de esta Región”, ha señalado esta mañana la diputada del Grupo Mixto Ana Martínez Vidal (excoordinadora autónomica de Ciudadanos) para argumentar su rechazo -y el de su compañero, el diputado del también Grupo Mixto Juan José Molina- a recibir una medalla al cierre de la actividad parlamentaria el próximo miércoles de manos del presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, expulsado de Ciudadanos tras la fallida moción de censura al Ejecutivo regional en marzo de 2021.

“Ni Juanjo ni yo estamos en contra de que se entreguen las medallas, ni de que otros diputados las reciban y las tengan como recuerdo; pero sí que hemos querido mostrar nuestra disconformidad por las anomalías democráticas que hemos vivido durante esta legislatura, en la que no hay nada que celebrar”, ha señalado Vidal. Y, por eso, ha continuado, “ante la propuesta del presidente tránsfuga de hacer una celebración en la que se imponga a los 45 diputados una medalla, hemos decidido no aceptar porque no estamos de acuerdo y no le vamos a legitimar por el respeto que tenemos a la instiutución”.

El de la Región de Murcia es el único parlamento autonómico que no hace entrega de una medalla a sus diputados al arranque de la legislatura, por lo que Alberto Castillo, presidente de la Cámara regional, propuso instaurar la imposición para la siguiente legislatura y comenzar con este reconocimiento ya al cierre de la actividad parlamentaria esta semana antes de la campaña electoral.

Ante la negativa de sus excompañeros de partido de recibir la medalla de sus manos, Alberto Castillo ha decidido retirar del orden del día del próximo miércoles el primer punto planteado, relativo a la entrega de las conmemoraciones. El motivo ha sido que el diputado de Ciudadanos, Juan José Molina, se remitió días atrás a la letrada del parlamento para solicitar que no fuera Alberto Castillo quien le hiciera entrega de la medalla, “por ser un tránsfuga”, según fuentes parlamentarias.

La letrada ha informado de dicha petición en la Mesa de la Asamblea, lo que ha provocado un enfrentamiento entre ambos diputados que se ha materializado en la Junta de Portavoces, en la que Castillo ha acusado “con el micrófono abierto a Juan José Molina de ser el responsable de que no se entregaran las medallas por rencor y frustración y ha argumentado que se negaba a que se montara un espectáculo en el pleno del miércoles con el tema del transfuguismo”, continúan fuentes parlamentarias.

Una mayoría “artificial”

El diputado socialista Alfonso Martínez Baños ha destacado tras la polémica que la legislatura que termina ha sido “anómala”, con “una mayoría artificial” y “diputados que ya no representan a un partido, sino a sus intereses personales; nuestra misión era controlar al Gobierno pero no nos han dejado con esa mayoría artificial”. Tras la moción de censura, ha destacado Baños que “se han pedido hasta 34 comparecencias de consejeros y consejeras y se han negado, solo se ha tratado en este Parlamento lo que le ha interesado al PP y a sus diputados tránsfugas”. Por eso, “no hemos podido cumplir con nuestra misión de control y aunque al presidente de la Asamblea no le gusta escucharlo, es el único presidente de cámara autónomica declarado tránsfuga de toda la democracia española, y también hay diputados y diputadas tránsfugas sentados en el Parlamento y la mesa del Consejo de Gobierno”. Y ha recordado que en las elecciones de Mayo de 2019, “ganamos las elecciones los socialistas y había mayoría suficiente para un cambio de gobierno, que era necesario para esta Región después de 24 años de ejecutivos populares”.

Franscico Álvarez, portavoz de Ciudadanos, ha informado de que las medallas se entregarán “fuera del pleno, a aquellos diputados que quieran recogerlas porque hay algunos diputados que no admiten la autoridad del presidente” y ha señalado que “hay que respetar y reconocer a la institución por encima de la voluntad de algunos diputados”.

Mientras que Miriam Guardiola, portavoz del PP, ha mostrado el apoyo de su grupo a la imposición de medallas. “La semana pasada, todos estaban de acuerdo y la posición actual de algunos diputados es incongruente; de todos modos -ha continuado- estas cuestiones no son las más importantes, ni las que más importan a la ciudadanía”.